Главного санитарного врача Виктора Ляшко уже вакцинировали от коронавируса, однако он заразился. Стоит отметить, что ему ввели только одну дозу вакцины, а препарат действует после двух прививок.

Такое мнение высказал врач-иммунолог Борис Донской в эфире программы "Между прочим". Он отметил, что производитель гарантирует свою эффективность после повторного введения препарата.

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Коронавирус после вакцинации

Донской подчеркнул, что болезнь Виктора Ляшко – это очень плохая реклама вакцинации. Он подчеркнул, что предсказать уровень защиты человека после первой дозы – невозможно.

Лучше бы они на камеру тогда этого не делали, чтобы не было такой антирекламы. Однако мы знали о том, что человек после вакцинации может потенциально заболеть,

– заверил врач.

По его словам, количество людей, которые заболеют после вакцины, может быть 10 – 20%. Впрочем, он подчеркнул, что в любом случае у всех инфицированных течение заболевания будет гарантированно легче.

Эффективность препарата

Впрочем, по его словам, это действительно недостаток прививки, если она имеет эффективность меньше 90%. Донской отметил, что вакцина разрабатывалась быстро, потому что потребность в ней высокая, поэтому мы должны принять недостаточную эффективность препаратов.

Справка. Виктора Ляшко вакцинировали 2 марта в прямом эфире препаратом Covishield.

Донской считает, что "не надо гадать, надо открывать инструкцию производителя". В ней эффективность декларируют после второго введения препарата, а все другие варианты разработчики вакцины не могут ни гарантировать, ни спрогнозировать.



Вакцинация от коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала