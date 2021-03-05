Хотя пока человечество и опасается новых штаммов COVID-19 и возможной третьей волны заболевания, уровень заражения, однако, падает во всем мире. Вирус теряет силу или наконец дают эффект ограничительные меры - однозначно непонятно, однако специалисты уже прогнозируют: эта болезнь может стать эндемической. Рассказываем, что это значит и идет ли речь о полном обуздания пандемии.

Что такое эндемическая болезнь?

В опросе более 100 иммунологов, исследователей инфекционных болезней и вирусологов, проведенном Nature Portfolio, почти 90% специалистов заявили, что SARS-Cov-2 (вирус, вызывающий COVID-19) станет эндемическим. Таким как, например, грипп.

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Болезнь считается эндемической, когда она регулярно встречается среди определенных групп населения или в определенной географической зоне и постоянно поддерживается на базовом уровне без внешних входов. Эндемичность означает предсказуемость и управляемость. Такие заболевания часто протекают легче, но не всегда. Например, в США грипп ежегодно вызывает до 800 тыс. госпитализаций и 61 тыс. смертей.

К примеру, эндемическим заболеванием был полиомиелит. Ветряная оспа эндемичная во всем мире, ВИЧ – в США, Эбола – в Конго, а малярия – в разных частях Африки, Азии и Латинской Америки.



Болезнь может остаться с нами навсегда, однако ее ход будет легче / Фото Getty Images

Да, COVID-19 станет пятым коронавирусом, который достиг эндемического состояния. Остальные четыре вызывают простуду и оказывают кратковременный иммунитет, который длится около года. Недавно опубликованное исследование указывает, что иммунитет против COVID-19 также может длиться не менее 8 месяцев.

Ученые из Лондонской школы тропической гигиены дифференцируют эпидемические и эндемические заболевания. Первые описывают как такие, которые вызывают высокий уровень смертности и большее распространение, чем эндемичные: из-за отсутствия клинического опыта и знаний, а также – врожденной патогенности. Когда новые заболевания становятся эндемичными, они превращаются в "более толерантные" и ответственность за их распространение в значительной степени переходит от государственных органов к отдельным лицам.

Болезнь, которая становится эндемической, требует от общества смириться с ней. И, чем быстрее мы признаем COVID-19 таким, тем быстрее сможем преодолеть эту безудержную истерику,

– отмечают ученые.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, в конце концов этот вирус будет угрожать нам не больше, чем обычная простуда.



Вакцинация значительно ускорит переход вируса к эндемическому состоянию / Фото Getty Images

Сроки, сколько времени нужно для достижения такого рода эндемического состояния, зависят от того, насколько быстро распространяется болезнь и как быстро выполняется вакцинация,

– объяснила The New York Times докторантка Университета Эмори в Атланте Дженни Лавин.

В зависимости от того, насколько быстро распространяется вирус, а также от силы и продолжительности иммунитета, чтобы стать эндемическим COVID-19 понадобится от нескольких лет до десятилетий. Без вакцины эндемического статуса вируса можно достичь, однако ценой коллективного иммунитета будет широкое распространение болезни и смерти.

Вакцины полностью меняют это счисления: чем быстрее люди будут привиты, тем лучше. Эффективное распространение вакцинации может сократить указанные выше сроки до года, а то и до шести месяцев.

Как это повлияет на нашу повседневную жизнь?

COVID-19 может остаться еще одним вирусом, с которым нам придется жить, но социальное дистанцирование и ношение масок на таком уровне, как сегодня, не будет постоянным, пишет CNBC со ссылкой на профессора Института иммунологии La Jolla Эрику Оллманн Сафир.

В то же время тесты на определение наличия или отсутствия вируса, скорее всего, станут нормальным аспектом нашей жизни. При этом распространенными будут более доступные и недорогие их варианты.



Как быстро общество вернется к состоянию нормальности?

Эксперт также констатирует, что вакцина оказалась более эффективной, чем ожидалось. И это значительно повлияет на возвращение общества к определенному уровню нормальности.

Пока люди продолжают вакцинироваться, уровень инфекции в течение весны и лета резко снизится,

– отметил бывший уполномоченный по вопросам пищевых продуктов и медикаментов (США), врач Скотт Готлиб.

Если COVID-19 продолжит распространяться, то, скорее всего, его ход станет менее тяжелым. Как правило, с каждой последующей инфекцией у человека развивается сильнее иммунный ответ. То есть, в конце концов, это будет переноситься, как обычная простуда. Хотя и последняя может иметь тяжелые последствия или даже привести к смерти в определенных случаях.

Как часто придется делать прививки?

Пока однозначного ответа на этот вопрос нет – в мире вакцинация продолжается лишь несколько месяцев, а этого недостаточно, чтобы делать выводы о продолжительности иммунитета. Однако, ежегодные прививки могут стать нормой, подобно тому, как сейчас работает вакцинация против гриппа. Учитывая мутацию вируса, у производителей вакцин может появиться необходимость обновлять препараты, чтобы они оставались действенными против различных штаммов вируса.

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Генеральный директор Johnson & Johnson Алекс Горский заявил, что регулярная вакцинация против COVID-19 может потребоваться как минимум в течение нескольких последующих лет – пока заболевание не удастся взять под контроль.

При этом ученые уверяют: даже если бы существовала вакцина против COVID-19, которая точно оказывала бы длительный иммунитет, и ее получили бы много людей, искоренение вируса в этой ситуации – далеко не гарантировано. Такие усилия заняли бы годы и были бы очень дорогими.

Для полного искоренения вируса требуется большая глобальная координация, которой в настоящее время просто нет. У нас есть вакцина, которая работает, но у нас нет политической, социальной и экономической структуры, чтобы распределить ее поровну по всему миру,

– отмечает The Scientist профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Грэхем Мэдли.

В отчете, опубликованном The Economist, прогнозируют, что основная масса взрослого населения развитых стран вакцинируется к середине 2022 года. Однако, этот график расширяется на начало 2023 года для многих стран со средним уровнем дохода и даже до 2024 года для некоторых стран с низким уровнем дохода.

Вероятность жестких локдаунов в будущем

Специалисты Американского института экономических исследований отмечают, что жесткие ограничения были необходимы прежде всего для того, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Теперь же, даже если заблокировать общество на недели или месяцы, ситуация не изменится – вирус не исчезнет. Здесь также признают: COVID-19 станет эндемической болезнью и это нужно принять. И локдаун никак не изменит траекторию распространения вируса.

Несмотря на многочисленные жесткие карантинные меры, включая ограничения на поездки между странами, что должно приостановить рост количества новых случаев, COVID-19 поддерживает постоянное присутствие фактически во всем мире.

Однако, как указывает директор Wellcome и член Научно-консультативного группы по чрезвычайным ситуациям в Великобритании Джереми Фаррар, жизнь с этим вирусом не значит, что мы не сможем его контролировать. Важно усвоить уроки 2020 года и действовать быстро – каждый день имеет значение.