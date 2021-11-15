Об этом сообщил директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко. И добавил, что то, как будет развиваться вирус – предсказать невозможно.

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Сейчас ученые продолжают изучать Дельта-штамм. Оказалось, что этот вариант еще заразнее благодаря тому, что произошли две якобы незначительные мутации, на которые изначально не обращали внимание.

К большому сожалению, вирус может стать еще более агрессивным, могут появиться варианты мутаций, которые будут более опасными, которые будут приводить к большей летальности. Могут быть и такие, что приведут к меньшей летальности,

– пояснил Комиссаренко.

Кроме этого, Дельта фактически вытеснил все остальные варианты штаммов. По словам ученого, он, возможно, не так опасен, как некоторые из видов недуга, но он является более контагиозным, то есть заразным.

Помогут ли вакцины

Академик рассказал, что ученые работают над разработкой новых препаратов. Однако ранее изобретенные вакцины пока достаточно эффективны.

"Вакцины были сделаны против первоначального варианта коронавирус, поэтому, конечно, они менее эффективны против новых вариантов. Они достаточно эффективны против штаммов Альфа, Бета, Гамма, и они эффективны до сих пор против Дельта. Это не ставит под сомнение важность вакцинации", – подчеркнул он.

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