Минздрав призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса тех, кто еще этого не сделал. Также можно записаться на бустерную дозу вакцины, сообщает 24 канал.

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Так вы поможете украинским медикам, которые должны спасать раненых в результате войны, которую развязала Россия.

Из-за постоянных обстрелов и боевых действий точное количество больных коронавирусом в Украине определить невозможно. Но сейчас растет заболеваемость в тех странах, куда чаще всего вынужденно переселяются украинцы.

Количество новых COVID-больных в странах с 18 апреля по 1 мая

Польша – 11 497 ;

; Румыния – 12 464 ;

; Словакия – 22 121 ;

; Молдова – 555;

555; Венгрия – 21 537 ;

; Германия – 1 377 ;

; Чехия – 23 703;

23 703; Болгария – 7 524 ;

; Словения – 13 160;

13 160; Австрия – 91 689 ;

; Нидерланды – 31 533 ;

; Хорватия – 9 465 ;

; Черногория – 1 074;

1 074; Греция – 90 454 ;

; Испания – 233 938 ;

; Италия – 792 703;

792 703; Португалия – 134 315 ;

; Франция – 873 839 ;

; Бельгия – 83 485 ;

; Турция – 38 636 ;

; Израиль – 46 102;

46 102; Грузия – 2 126 ;

; Латвия – 8 837 ;

; Литва – 9 048;

9 048; Эстония – 4 730;

4 730; Швейцария – 50 982 ;

; Швеция – 4 921 ;

; Дания – 18 704;

18 704; Финляндия – 73 430;

Заметим, что во многих странах действуют определенные ограничения из-за пандемии COVID-19. Для посещения публичных мест может потребоваться доказательство вакцинации.

Можно ли сделать прививку за границей

Если вы еще не вакцинировались против коронавируса, вы можете привиться в стране, в которой находитесь. В большинстве стран записаться на прививку можно онлайн или по телефону.

Ранее мы сделали "шпаргалку" по записи на вакцинацию в странах, куда чаще всего вынужденно переселяются украинцы.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала