COVID-19 напомнил о себе с новой силой: по всему миру новая вспышка заболеваемости

4 мая 2022 , 18:21
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Только за последние 2 недели с 18 апреля по 1 мая в мире зафиксировали более 9 миллионов случаев заболевания коронавирусом.

Минздрав призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса тех, кто еще этого не сделал. Также можно записаться на бустерную дозу вакцины, сообщает 24 канал.

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Так вы поможете украинским медикам, которые должны спасать раненых в результате войны, которую развязала Россия.

Из-за постоянных обстрелов и боевых действий точное количество больных коронавирусом в Украине определить невозможно. Но сейчас растет заболеваемость в тех странах, куда чаще всего вынужденно переселяются украинцы.

Количество новых COVID-больных в странах с 18 апреля по 1 мая

  • Польша – 11 497  ;
  • Румыния – 12 464 ;
  • Словакия – 22 121;
  • Молдова 555;
  • Венгрия – 21 537;
  • Германия – 1 377;
  • Чехия 23 703;
  • Болгария – 7 524;
  • Словения 13 160;
  • Австрия – 91 689;
  • Нидерланды – 31 533;
  • Хорватия – 9 465;
  • Черногория 1 074;
  • Греция – 90 454;
  • Испания – 233 938;
  • Италия 792 703;
  • Португалия – 134 315;
  • Франция – 873 839;
  • Бельгия – 83 485;
  • Турция – 38 636;
  • Израиль 46 102;
  • Грузия – 2 126;
  • Латвия – 8 837;
  • Литва 9 048;
  • Эстония 4 730;
  • Швейцария – 50 982;
  • Швеция – 4 921;
  • Дания 18 704;
  • Финляндия 73 430;

Заметим, что во многих странах действуют определенные ограничения из-за пандемии COVID-19. Для посещения публичных мест может потребоваться доказательство вакцинации.

Можно ли сделать прививку за границей

Если вы еще не вакцинировались против коронавируса, вы можете привиться в стране, в которой находитесь. В большинстве стран записаться на прививку можно онлайн или по телефону.

Ранее мы сделали "шпаргалку" по записи на вакцинацию в странах, куда чаще всего вынужденно переселяются украинцы.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

 

Автор: Анастасія Кушпіт