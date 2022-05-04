COVID-19 напомнил о себе с новой силой: по всему миру новая вспышка заболеваемости
Только за последние 2 недели с 18 апреля по 1 мая в мире зафиксировали более 9 миллионов случаев заболевания коронавирусом.
Минздрав призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса тех, кто еще этого не сделал. Также можно записаться на бустерную дозу вакцины, сообщает 24 канал.
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Так вы поможете украинским медикам, которые должны спасать раненых в результате войны, которую развязала Россия.
Из-за постоянных обстрелов и боевых действий точное количество больных коронавирусом в Украине определить невозможно. Но сейчас растет заболеваемость в тех странах, куда чаще всего вынужденно переселяются украинцы.
Количество новых COVID-больных в странах с 18 апреля по 1 мая
- Польша – 11 497 ;
- Румыния – 12 464 ;
- Словакия – 22 121;
- Молдова – 555;
- Венгрия – 21 537;
- Германия – 1 377;
- Чехия – 23 703;
- Болгария – 7 524;
- Словения – 13 160;
- Австрия – 91 689;
- Нидерланды – 31 533;
- Хорватия – 9 465;
- Черногория – 1 074;
- Греция – 90 454;
- Испания – 233 938;
- Италия – 792 703;
- Португалия – 134 315;
- Франция – 873 839;
- Бельгия – 83 485;
- Турция – 38 636;
- Израиль – 46 102;
- Грузия – 2 126;
- Латвия – 8 837;
- Литва – 9 048;
- Эстония – 4 730;
- Швейцария – 50 982;
- Швеция – 4 921;
- Дания – 18 704;
- Финляндия – 73 430;
Заметим, что во многих странах действуют определенные ограничения из-за пандемии COVID-19. Для посещения публичных мест может потребоваться доказательство вакцинации.
Можно ли сделать прививку за границей
Если вы еще не вакцинировались против коронавируса, вы можете привиться в стране, в которой находитесь. В большинстве стран записаться на прививку можно онлайн или по телефону.
Ранее мы сделали "шпаргалку" по записи на вакцинацию в странах, куда чаще всего вынужденно переселяются украинцы.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала