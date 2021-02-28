В северных регионах Италии вновь усилили карантин из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Более жесткие ограничения будут в Ломбардии и Пьемонте. В частности, они будут действовать в Турине и Милане.

Об усилении карантина уже с 1 марта объявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанса.

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И Ломбардию и Пьемонт отнесли к так называемой оранжевой зоне. Также сюда попала и одна из областей центральной Италии – Марке. В "красную зону" отнесли Молизе и Базиликату.

Именно в Базиликате обнаружили самый высокий уровень инфицирования на этой неделе. А в Молизе 33 муниципалитета уже к этому времени были в красной зоне.

Какие ограничения установили:

Не будут работать заведения общественного питания,

Установлены ограничения на свободное передвижение граждан – в частности, под запретом выезд из городов.

В красной зоне закроют школы – ученики будут учиться дистанционно.

Также в красной зоне люди смогут выходить из дома только для того, чтобы попасть на работу или учебу, а также при чрезвычайных обстоятельствах.

Сардиния – в белой зоне

Интересно, что в так называемую белую зону – с наименее угрожающей ситуацией – попала Сардиния. Здесь снова станут доступными для посетителей спортзалы, бассейны, театры и лыжные курорты

Обратите внимание! Из-за пандемии режим чрезвычайной ситуации в Италии продлили до конца апреля 2021 года.