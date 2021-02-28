COVID-19 не оставляет Италию в покое: в стране снова усилили карантин
В северных регионах Италии вновь усилили карантин из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Более жесткие ограничения будут в Ломбардии и Пьемонте. В частности, они будут действовать в Турине и Милане.
Источник:The Local Italy
Об усилении карантина уже с 1 марта объявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанса.
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И Ломбардию и Пьемонт отнесли к так называемой оранжевой зоне. Также сюда попала и одна из областей центральной Италии – Марке. В "красную зону" отнесли Молизе и Базиликату.
Именно в Базиликате обнаружили самый высокий уровень инфицирования на этой неделе. А в Молизе 33 муниципалитета уже к этому времени были в красной зоне.
Какие ограничения установили:
- Не будут работать заведения общественного питания,
- Установлены ограничения на свободное передвижение граждан – в частности, под запретом выезд из городов.
- В красной зоне закроют школы – ученики будут учиться дистанционно.
- Также в красной зоне люди смогут выходить из дома только для того, чтобы попасть на работу или учебу, а также при чрезвычайных обстоятельствах.
Сардиния – в белой зоне
Интересно, что в так называемую белую зону – с наименее угрожающей ситуацией – попала Сардиния. Здесь снова станут доступными для посетителей спортзалы, бассейны, театры и лыжные курорты
Какая ситуация с коронавирусом в Италии?
По состоянию на 28 февраля в Италии выявили более чем 2 миллиона 900 тысяч больных коронавирусом, умерли от болезни более 97 тысяч человек. Выздоровели более 2 миллионов 300 тысяч больных.
Данные СНБО
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