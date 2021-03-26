Вспышка COVID-19 в Польше: в стране введут новые карантинные ограничения
В Польше в течение последнего времени фиксируют стремительную заболеваемость населения COVID-19. За это в стране введут дополнительные правила безопасности во время карантина.
Источник:"Польськое радио"
В частности, на территории Польши закроют мебельные и строительные магазины. В то же время в торговых пунктах введут принцип уменьшения разрешенного количества лиц на 100 квадратных метров.
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Однако в крупных магазинах позволят находиться одному человеку на каждые 20 квадратных метров.
Какие еще ограничения предусмотрели
С 27 марта по 9 апреля 2021 года в польских церквях разрешат находиться одному верующему на 20 квадратных метров храмовой площади.
Также еще до 9 апреля будут закрыты парикмахерские и салоны красоты. Такое ограничение касается и детских садов и яслей. В частности, они будут работать исключительно в сфере ухода за детьми медицинского и правоохранительного персонала.
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Стоит заметить, что спортивные объекты будут оставаться открытыми только для занятий профессиональным спортом.
COVID-9 в Польше: кратко
- С начала пандемии коронавируса в Польше обнаружили более 2 миллионов случаев инфицирования.
- В то же время уже выздоровели более 1,7 миллиона человек. К сожалению, умерли 50 860 больных COVID-19.
- Кампания вакцинации против COVID-19 в стране началась еще 27 декабря 2020 года. По состоянию на 26 марта, прививки получили более 11,5 миллиона человек.
- Стоит заметить, что в Польше многие люди отказываются от вакцинации препаратом от AstraZeneca, несмотря на то, что власти призывают не делать этого.
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