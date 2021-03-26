В Польше в течение последнего времени фиксируют стремительную заболеваемость населения COVID-19. За это в стране введут дополнительные правила безопасности во время карантина.

В частности, на территории Польши закроют мебельные и строительные магазины. В то же время в торговых пунктах введут принцип уменьшения разрешенного количества лиц на 100 квадратных метров.

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Однако в крупных магазинах позволят находиться одному человеку на каждые 20 квадратных метров.

Какие еще ограничения предусмотрели

С 27 марта по 9 апреля 2021 года в польских церквях разрешат находиться одному верующему на 20 квадратных метров храмовой площади.

Также еще до 9 апреля будут закрыты парикмахерские и салоны красоты. Такое ограничение касается и детских садов и яслей. В частности, они будут работать исключительно в сфере ухода за детьми медицинского и правоохранительного персонала.

Обратите внимание! В Польше в течение суток 23 марта зафиксировали почти 30 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Этот показатель является рекордным в стране с начала пандемии COVID-19.

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Стоит заметить, что спортивные объекты будут оставаться открытыми только для занятий профессиональным спортом.

COVID-9 в Польше: кратко