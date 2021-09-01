COVID-19: как поощрить близких прекратить распространять фейки о пандемии

Вы точно не раз слышали о том, будто бы вакцины от коронавируса имеют микрочипы, контролирующие разум. Существует множество "теорий заговоров" вокруг пандемии, их могут распространять даже ваши родные и друзья.

Дезинформация в отношении серьезных вопросов может быть вредной, поскольку влияет на убеждения людей и принятие решений касательно их здоровья. Ученые считают, что это представляет серьезную угрозу для нашего общества. Поэтому, как помочь отличать правду от фейков – читайте дальше.

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Проблема усугубляется, когда семья и друзья делятся дезинформацией, потому что мы склонны доверять ближним, не проверяя ее. Но если вы готовы высказаться, то это можно решить.

Понять намерения и проверить информацию

Стоит помнить, что родственники или друзья, которые рассказывают дезинформацию, могут иметь добрые намерения.

Но некоторые ложные сообщения, связанные с пандемией, могут появляться из ненадежных источников. Иногда блоги могут выглядеть как новостные сайты, а в наше время трудно отследить первоисточник. Поэтому, чтобы говорить с близкими и иметь серьезные аргументы относительно коронавируса, стоит черпать знания из проверенных источников:

Всемирная организация здравоохранения;

государственные департаменты здравоохранения;

CDC;

авторитетные новости.

Тон разговора и доказательства

Исследователь Джон Готтман рассказал, что стоит и подобрать правильный тон разговора. Не стоит также и оскорблять или презирать человека за его убеждения. Объясните, что вы так беспокоитесь о близких, а не хотите унизить, – тогда они вас смогут услышать.

Разговоры заканчиваются так, как они начинаются. Если вы начинаете разговор с враждебности, гнева, презрения или критики – это, вероятно, так и закончится,

– пояснил он.

"Если кто-то боится вакцинироваться против коронавируса одобренным препаратами, потому что считает, что госучреждениям нельзя доверять, перечень статистических данных о безопасности вакцин не приведет вас далеко", – добавил Карл Т. Бергстром, профессор биологии Вашингтонского университета.

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В этом вопросе могут помочь 2 вещи:

доказательства вне регуляторной системы; обмен мнениями с другими людьми, которые разделяют убеждения человека, но выступают за прививку от COVID-19.

Эти подходы не гарантируют, что вы будете убедительны, потому что люди могут придерживаться своих убеждений, но это хорошее начало. В конце концов, поговорить с близким человеком будет легче, чем ссориться с незнакомцами в интернете.