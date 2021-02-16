За март-ноябрь 2020 года в странах ЕС наблюдалась избыточная смертность. Скорее всего, это связано с пандемией коронавируса.

В течение марта-ноября 2021 года в ЕС умерли на 450 тысяч человек больше, чем за этот же период в предыдущие 2016 – 2019 годы.

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Пики избыточной смертности совпадают с волнами COVID-19

Первый пик избыточной смертности приходится на апрель 2020 года. По сравнению с предыдущими периодами, тогда умерло на 25% больше людей.

После этого количество избыточных смертей заметно снизилась и снова начала расти в августе-сентябре, что совпадает с началом второй волны пандемии во многих странах.

Смертность осенью

В сентябре избыточная смертность в ЕС была выше на 8%,

В октябре – на 17%,

А в ноябре – на целых 40%.



Рост смертности в ЕС / Графика Евростат

В ведомстве отметили, что рост смертности наблюдался во всех государствах ЕС. Но масштабы и периоды прироста летальных случаев существенно отличались в зависимости от страны.