Данные обнародовали ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal). Первое теоретическое моделирование показало, что климат не был движущей силой передачи COVID-19 (учитывая большое количество восприимчивых людей без иммунитета).
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Однако некоторые наблюдения предполагают, что первоначальное распространение COVID-19 в Китае произошло на широте от 30 до 50 градусов северной широты, с низким уровнем влажности и при низких температурах (от 5 до 11 градусов).
Поэтому ученые из ISGlobal решили определить, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала команда ученых проанализировала связь температуры и влажности на начальной стадии распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на 5 континентах. Результаты показали отрицательную взаимосвязь между скоростью передачи (R0), температурой и влажностью в глобальном масштабе: более высокие скорости передачи были связаны с более низкими температурами и влажностью.
Затем команда проанализировала, как связь между климатом и болезнями развивалась с течением времени и была ли она последовательной в разных географических масштабах. Для этого ученые использовали статистический метод, который был специально разработан для выявления похожих паттернов вариации в разные периоды.
Опять же, исследователи обнаружили сильную отрицательную связь для коротких временных окон между количеством случаев инфицирования и климатом во всем мире.
Результаты исследования:
- Первые волны эпидемии ослабевали с повышением температуры и влажности, а вторая волна усиливалась по мере снижения температуры и влажности.
- Однако летом эта закономерность нарушилась на всех континентах. Это можно объяснить несколькими факторами, в том числе массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха.
- При адаптации модели для анализа временных корреляций на всех уровнях в странах Южного полушария, куда вирус прибыл позже, наблюдалась такая же отрицательная корреляция. Климатические эффекты были самыми заметными при температурах от 12 до 18 градусов C и влажности от 4 до 12 г / м 3.
- Используя эпидемиологическую модель, исследовательская группа показала, что включение температуры в скорость передачи лучше работает для прогнозирования подъема и спада различных волн, особенно первой и третьей в Европе.