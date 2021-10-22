COVID-19 – сезонный вирус: появились новые доказательства

Ученые предоставили убедительные доказательства того, что COVID-19 – это сезонная инфекция. Коронавирус связан с низкими температурами и влажностью, и во многом похож на сезонный грипп.

Данные обнародовали ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal). Первое теоретическое моделирование показало, что климат не был движущей силой передачи COVID-19 (учитывая большое количество восприимчивых людей без иммунитета).

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Однако некоторые наблюдения предполагают, что первоначальное распространение COVID-19 в Китае произошло на широте от 30 до 50 градусов северной широты, с низким уровнем влажности и при низких температурах (от 5 до 11 градусов).

Поэтому ученые из ISGlobal решили определить, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала команда ученых проанализировала связь температуры и влажности на начальной стадии распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на 5 континентах. Результаты показали отрицательную взаимосвязь между скоростью передачи (R0), температурой и влажностью в глобальном масштабе: более высокие скорости передачи были связаны с более низкими температурами и влажностью.

Затем команда проанализировала, как связь между климатом и болезнями развивалась с течением времени и была ли она последовательной в разных географических масштабах. Для этого ученые использовали статистический метод, который был специально разработан для выявления похожих паттернов вариации в разные периоды.

Опять же, исследователи обнаружили сильную отрицательную связь для коротких временных окон между количеством случаев инфицирования и климатом во всем мире.

Результаты исследования: