Если смотреть официальную статистику по COVID-19 в Украине, то заметно, что заболеваемость в последнее время падает. Однако при этом смертность все еще на высоком уровне.

Источник: "Свобода слова Савика Шустера"

Об этом 29 января рассказала эпидемиолог Наталья Виноград. Она работает заведующей кафедры эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

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Мутации вирусов ухудшают эпидемиологическую ситуацию

В условиях пандемии работает такой закон: новый возбудитель проникает в популяцию, в которой ему "нужно выжить", а значит – он меняет свои свойства. Так и возникают новые штаммы.

Если в Украине они самостоятельно не возникали, то их могли завезти. Например, перед зимними праздниками люди массово возвращались домой из-за границы, так что на наших территориях мог появиться "британский мутант".

Мы должны были ввести карантин зимних каникул. Мы понимали, что после того, как зайдет новый возбудитель, мы можем не вытянуть. Не просто медицинская сеть. Мы могли людей потерять,

– сказала Виноград.

Влияние коронавируса на детей и пожилых людей ухудшилось

Эпидемиолог говорит, что дети в последнее время стали тяжелее переносить COVID-19. Поэтому врачи должны действовать на опережение – до возникновения осложнений.

Именно благодаря таким действиям удалось "снизить подъем заболеваемости". Однако снизить смертность не удалось: "Этот вирус дает гораздо более сложную клиническую картину". Многие пациенты лежат в больницах "не неделю и не три дня, а не раз и по три месяца".

В мире сегодня подсчитано: в результате перенесенного COVID-19 у старших людей сокращается продолжительность жизни по меньшей мере, если они выживают, на 1 год,

– подчеркнула Наталья Виноград.

И подытожила риторическим вопросом: "Кто знает, что будет с теми людьми, которые перенесли COVID-19? Какая патология будет формироваться дальше?"