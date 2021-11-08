Об этом заявили разработчики вакцины Pfizer/BioNTech Угур Шахин и Эзлем Тюречи. Ежедневно биоинженеры приобретают все больше информации о поведении вируса и его мутации.

К теме Израиль хочет закупить экспериментальные таблетки Pfizer от COVID-19

Разработчики вакцины заявили, что уже собрали достаточно данных по южноафриканскому варианту. В то же время активно продолжается исследование штамма Дельта.

Шахин и Тюречи уверяют, что технологии Pfizer позволяют быстро адаптировать разработанную ими вакцину под новый вариант COVID-19. Кроме того, они считают, что вероятно каждые 2 года нужно будет менять вакцину.

В то же время еще через несколько лет прививаться от COVID-19 должны будут лишь отдельные группы населения. У других уже будет иммунитет.

COVID-19 в мире: последние новости