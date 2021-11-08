Об этом заявили разработчики вакцины Pfizer/BioNTech Угур Шахин и Эзлем Тюречи. Ежедневно биоинженеры приобретают все больше информации о поведении вируса и его мутации.
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Разработчики вакцины заявили, что уже собрали достаточно данных по южноафриканскому варианту. В то же время активно продолжается исследование штамма Дельта.
Шахин и Тюречи уверяют, что технологии Pfizer позволяют быстро адаптировать разработанную ими вакцину под новый вариант COVID-19. Кроме того, они считают, что вероятно каждые 2 года нужно будет менять вакцину.
В то же время еще через несколько лет прививаться от COVID-19 должны будут лишь отдельные группы населения. У других уже будет иммунитет.
COVID-19 в мире: последние новости
- Главные американские медицинские органы утвердили использование вакцины Pfizer для прививки детей. И хотя родители не особо спешат, именно это решение может изменить ход пандемии.
- В то же время пока Украина и мир оправляются от новых волн варианта коронавируса Дельта, производители вакцин, медики и другие исследователи не расслабляются. Все они готовятся к тому, что может быть дальше.
- Кроме того, ученые Оксфордского университета обнаружили ген, который вдвое увеличивает риск тяжелого течения коронавируса у пациентов. Он препятствует клеткам дыхательных путей и легких правильно реагировать на вирус.