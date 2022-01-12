COVID-19 и туберкулез: в Минздраве объяснили, как не спутать болезни

Из-за пандемии коронавируса все меньше людей стали проверять на туберкулез. Хотя оба недуга могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека.

Более того, COVID-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Поэтому в Министерстве здравоохранения объяснили, чем они отличаются.

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Когда появляются первые симптомы

Для коронавируса характерно острое течение заболевания уже на протяжении недели. В среднем он длится примерно 2 недели.

В то время как туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда – месяцев.

Слабость

У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.

Лихорадка

Коронавирус может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме – температура тела достигает 38 градусов, при тяжелой – больше 38 градусов.

При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37 – 37,2, при тяжелых формах – выраженная лихорадка. Туберкулезу также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины. При COVID-19 эти проявления не ярко выражены.

Похожие симптомы

Среди симптомов, характерных для COVID-19, также:

головная боль;

насморк;

заложенность носа;

искажение вкуса и/или запаха или полная потеря их восприятия;

боли в горле и мышцах.

В то же время "одышка" является симптом обоих заболеваний, однако может иметь разные особенности,

– отметили в ведомстве.

При туберкулезе – она может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза, когда легочные ткани сильно поражены.

Для COVID-19 она характерна не только при легкой форме течения заболевания, но и может появляться при средней и тяжелой. Также при тяжелой форме коронавируса может происходить отхаркивание кровью. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах.

Кроме того, для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

Что делать, если есть подозрение на туберкулез Если вы заболели и подозреваете туберкулез, вам необходимо обратиться к своему семейному врачу, который назначит необходимый способ диагностики. А в случае получения положительного результата исследований – к фтизиатру. Предварительно оценить риски болезни вам поможет онлайн-тест.

Туберкулез в Украине

В любом случае, всегда следует консультироваться с врачом и не ставить себе диагнозы самостоятельно.

В 2020 году в Украине зарегистрировали 17 593 случая заболевания активным туберкулезом, включая рецидивы. В расчете на 100 000 населения показатель заболеваемости – 42,2, что почти на 30% меньше, чем в предыдущем году.

По данным ВОЗ, оценочный уровень заболеваемости в Украине составляет 34 000 случаев (22 000 – 48 000) или 77 на 100 тысяч населения (от 50 до 110). Соответственно пандемия просто усугубила проблему недовыявления туберкулеза.

По данным моделирования, проведенного ВОЗ в 2020 году, определено, что пандемия COVID-19 приведет к сокращению выявления туберкулеза, в то же время смертность от этого недуга увеличится. Предполагается, что в период между 2020 и 2025 годами, как следствие пандемии COVID-19, могут зарегистрировать еще 1,4 миллиона смертей от туберкулеза.

Коронавирус в Украине

С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 3 716 988 случаев заболевания.

По состоянию на 12 января выздоровели 3 530 624 пациента. Впрочем, жертвами коронавируса стали 97 737 жителей страны.

За последние сутки в стране подтвердили 7 117 случаев COVID-19.

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