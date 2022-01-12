COVID-19 и туберкулез: в Минздраве объяснили, как не спутать болезни
Источник:Минздрав Украины
Из-за пандемии коронавируса все меньше людей стали проверять на туберкулез. Хотя оба недуга могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека.
Более того, COVID-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Поэтому в Министерстве здравоохранения объяснили, чем они отличаются.
Внимание Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса
Когда появляются первые симптомы
Для коронавируса характерно острое течение заболевания уже на протяжении недели. В среднем он длится примерно 2 недели.
В то время как туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда – месяцев.
- Слабость
У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.
- Лихорадка
Коронавирус может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме – температура тела достигает 38 градусов, при тяжелой – больше 38 градусов.
При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37 – 37,2, при тяжелых формах – выраженная лихорадка. Туберкулезу также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины. При COVID-19 эти проявления не ярко выражены.
- Похожие симптомы
Среди симптомов, характерных для COVID-19, также:
- головная боль;
- насморк;
- заложенность носа;
- искажение вкуса и/или запаха или полная потеря их восприятия;
- боли в горле и мышцах.
В то же время "одышка" является симптом обоих заболеваний, однако может иметь разные особенности,
– отметили в ведомстве.
При туберкулезе – она может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза, когда легочные ткани сильно поражены.
Для COVID-19 она характерна не только при легкой форме течения заболевания, но и может появляться при средней и тяжелой. Также при тяжелой форме коронавируса может происходить отхаркивание кровью. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах.
Кроме того, для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.Предупреждаем! В любом случае, всегда следует консультироваться с врачом и не ставить себе диагнозы самостоятельно.
Что делать, если есть подозрение на туберкулез
Если вы заболели и подозреваете туберкулез, вам необходимо обратиться к своему семейному врачу, который назначит необходимый способ диагностики. А в случае получения положительного результата исследований – к фтизиатру.
Предварительно оценить риски болезни вам поможет онлайн-тест.
Туберкулез в Украине
В 2020 году в Украине зарегистрировали 17 593 случая заболевания активным туберкулезом, включая рецидивы. В расчете на 100 000 населения показатель заболеваемости – 42,2, что почти на 30% меньше, чем в предыдущем году.
По данным ВОЗ, оценочный уровень заболеваемости в Украине составляет 34 000 случаев (22 000 – 48 000) или 77 на 100 тысяч населения (от 50 до 110). Соответственно пандемия просто усугубила проблему недовыявления туберкулеза.
По данным моделирования, проведенного ВОЗ в 2020 году, определено, что пандемия COVID-19 приведет к сокращению выявления туберкулеза, в то же время смертность от этого недуга увеличится. Предполагается, что в период между 2020 и 2025 годами, как следствие пандемии COVID-19, могут зарегистрировать еще 1,4 миллиона смертей от туберкулеза.
Коронавирус в Украине
- С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 3 716 988 случаев заболевания.
- По состоянию на 12 января выздоровели 3 530 624 пациента. Впрочем, жертвами коронавируса стали 97 737 жителей страны.
- За последние сутки в стране подтвердили 7 117 случаев COVID-19.
Будет интересно – мифы о коронавирусе, которые удивят: смотрите видео