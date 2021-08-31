COVID-19 у онкобольных детей: какие опасности и последствия

Наибольший анализ данных из 45 стран показал, что педиатрические онкопациенты являются отдельной группой риска COVID-19. А пандемия стала серьезным препятствием для полноценного лечения от рака.

Специалисты собрали данные из Глобального реестра детей с раковыми заболеваниями и COVID-19. Ученые проанализировали медицинские карты 1,5 тысячи детей до 19 лет с различными онкозаболеваниями, инфицированных коронавирусом. Они проходили лечение в 131 больнице 45 стран мира.

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Какие виды рака самые опасные при COVID-19

Чаще всего COVID-19 заражались дети с острой лимфобластной лимфомой и лейкозом – на них пришлась половина случаев инфекции.

Госпитализация потребовалась 65% пациентам, у 20% инфекция протекала в тяжелой форме, а 17% нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии.

Факторами риска тяжелого течения болезни были интенсивное лечение рака, низкое количество иммунных клеток в крови.

Результаты также показали, что дети с онкозаболеваниями подвержены значительному риску смерти от COVID-19 в сравнении со здоровыми сверстниками – в среднем 4% против 0,01-0,7%.

Деньги имеют значение

Авторы исследования отметили, что показатели тяжести инфекции и смертности от COVID-19 у детей с онкозаболеваниями значительно отличались в зависимости от экономического положения страны. Так, в государствах с низким и средним уровнем доходов риск тяжелого течения болезни у таких пациентов был почти в 6 раз выше, чем у детей с раком в богатых странах.

Отсрочка лечения

В отличие от взрослых пациентов, у детей с онкозаболеваниями и COVID-19 не было никакой связи пола с тяжестью заболевания и смертностью – риски были одинаковыми у мальчиков и у девочек.

Исследование показало также, что коронавирус нанес серьезный удар по плановому лечению детей: у 56% терапия была скорректирована в связи с заражением, еще у 45% детей на время лечения инфекции была отменена химиотерапия.

Ранее ученые установили, что пациенты с ослабленным иммунитетом из-за тяжелых заболеваний входят в особую группу риска коронавируса. Однако две стандартные дозы вакцины могут защитить большинство из них.