COVID-19 у пациентов, которым требуется госпитализация, часто начинается с атипичных симптомов

У трети пожилых людей, которых госпитализировали с коронавирусом в первые месяцы пандемии, были атипичные симптомы болезни.

Ученые проанализировали данные о почти пяти тысячах пожилых пациентов. Они проходили лечение в период с 1 марта по 20 апреля 2020 года, их средний возраст был 77 лет.

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Какие симптомы свидетельствуют о необходимости госпитализации

Самым распространенным атипичным ранним симптомом у пациентов старше 65 лет были функциональные отклонения – люди начинали хуже справляться с рутинными делами. Изменение психического состояния COVID-19 встречалось в этой группе у 11,3%, желудочно-кишечные проявления – у 9%. У 49% из них болезнь начиналась только с атипичных симптомов.

Ученые описали симптомы, считающиеся типичными, которые встречались у пожилых пациентов. Одышка была обнаружена у половины из них, лихорадка – у 38%, кашель – у 27%.

Тяжелое течение COVID-19 было только у 30% участников исследования. Риск лечения в палате интенсивной терапии у пациентов, симптомы болезни у которых были типичными, был в 1,39 раза выше, чем у людей с атипичными симптомами. Однако в обеих группах риск смерти и повторной госпитализации был одинаковым.

Почему возникла связь

Авторы исследования указали, что причиной атипичных и неопределенных первых симптомов COVID-19 у пожилых пациентов могут быть когнитивные и сенсорные нарушения. То есть, не исключено, что некоторые из таких пациентов, могут просто неточно воспринимать симптомы и сообщать о них.