За 6 февраля в рядах ВСУ обнаружили лишь 7 новых случаев коронавируса. Это значительно меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда COVID-19 диагностировали сразу у 51 военного.

От старта эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 15 083 человека.

Важно В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 3 370 человек: статистика

Недуг, к сожалению, унес 43 жизни. Пока COVID-19 болеет 671 военный и работник ВСУ. На изоляции (в частности, самоизоляции) находится 61 человек.

Детали о новых случаях заболевания

За минувшие сутки заболевание подтвердили у 7 больных. В медучреждениях из них лечатся 3 человек. Все – в Житомирском военном госпитале

Состояние здоровья больных удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Остальных больных лечатся дома под наблюдением медиков.

Важно! Чтобы уберечь себя и свою семью от инфицирования, в ВСУ призывают соблюдать правила карантина и личной гигиены.