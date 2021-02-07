COVID-19 у украинских военных: количество новых случаев резко сократилось
За 6 февраля в рядах ВСУ обнаружили лишь 7 новых случаев коронавируса. Это значительно меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда COVID-19 диагностировали сразу у 51 военного.
Источник:командование медицинских сил ВСУ
От старта эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 15 083 человека.
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Недуг, к сожалению, унес 43 жизни. Пока COVID-19 болеет 671 военный и работник ВСУ. На изоляции (в частности, самоизоляции) находится 61 человек.
Детали о новых случаях заболевания
За минувшие сутки заболевание подтвердили у 7 больных. В медучреждениях из них лечатся 3 человек. Все – в Житомирском военном госпитале
Состояние здоровья больных удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Остальных больных лечатся дома под наблюдением медиков.
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