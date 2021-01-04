COVID-19 в Украине: 4 тысячи новых больных, 73 пациента умерли
По состоянию на 4 декабря в Украине за сутки коронавирусом заболели 4 158 человек, из них 170 детей и 163 медработника. От осложнений болезни умерли 73 пациента.
Суточная статистика
За минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 526 больных COVID-19 или с подозрением на болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Со вчерашнего дня выздоровели 4 693 больных.
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Ситуация с тестированием: за минувшие сутки лаборатории провели 13 128 тестирований на выявление SARS-CoV-2, в частности методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107.
Статистика COVID-19 в областях Украины:
- г. Киев – 504 случая;
- Винницкая область – 54 случая;
- Волынская область – 83 случая;
- Днепропетровская область – 234 случая;
- Донецкая область – 162 случая;
- Житомирская область – 91 случай;
- Закарпатская область – 50 случаев;
- Запорожская область – 528 случаев;
- Ивано-Франковская область – 104 случая;
- Киевская область – 301 случай;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 352 случая;
- Николаевская область – 314 случаев;
- Одесская область – 285 случаев;
- Полтавская область – 269 случаев;
- Ровненская область – 54 случая;
- Сумская область – 39 случаев;
- Тернопольская область – 72 случая;
- Харьковская область – 63 случая;
- Херсонская область – 75 случаев;
- Хмельницкая область – 26 случаев;
- Черкасская область – 300 случаев;
- Черновицкая область – 134 случая;
- Черниговская область – 45 случаев.
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