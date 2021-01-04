По состоянию на 4 декабря в Украине за сутки коронавирусом заболели 4 158 человек, из них 170 детей и 163 медработника. От осложнений болезни умерли 73 пациента.

Суточная статистика

За минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 526 больных COVID-19 или с подозрением на болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Со вчерашнего дня выздоровели 4 693 больных.

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Ситуация с тестированием: за минувшие сутки лаборатории провели 13 128 тестирований на выявление SARS-CoV-2, в частности методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107.

За все время пандемии в Украине: заболели – 1 078 251 человек;

выздоровело – 733 558 человек;

летальных исходов – 18 927;

проведено ПЦР-тестирований – 5 621 024.

Статистика COVID-19 в областях Украины:

г. Киев – 504 случая;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 234 случая;

Донецкая область – 162 случая;

Житомирская область – 91 случай;

Закарпатская область – 50 случаев;

Запорожская область – 528 случаев;

Ивано-Франковская область – 104 случая;

Киевская область – 301 случай;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 352 случая;

Николаевская область – 314 случаев;

Одесская область – 285 случаев;

Полтавская область – 269 случаев;

Ровненская область – 54 случая;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 72 случая;

Харьковская область – 63 случая;

Херсонская область – 75 случаев;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 300 случаев;

Черновицкая область – 134 случая;

Черниговская область – 45 случаев.



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