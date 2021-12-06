Статистика распространения COVID-19

Также за минувшие сутки госпитализировали – 1 660 пациентов с COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 239 больных. Зато выздоровели – 9 082 человека.

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Темпы тестирований

За сутки осуществили 29 702 теста, в том числе:

методом ПЦР – 13 419;

методом ИФА – 2 227;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 056.

Общая статистика COVID-19 С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 501 955 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 6 декабря выздоровели 3 059 741 человек. Жертвами COVID-19 стали 88 519 жителей страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 704;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ровненская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал