Статистика распространения COVID-19
Также за минувшие сутки госпитализировали – 1 660 пациентов с COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 239 больных. Зато выздоровели – 9 082 человека.
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Темпы тестирований
За сутки осуществили 29 702 теста, в том числе:
- методом ПЦР – 13 419;
- методом ИФА – 2 227;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 056.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 704;
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 212;
- Днепропетровская область – 133;
- Донецкая область – 290;
- Житомирская область – 296;
- Закарпатская область – 60;
- Запорожская область – 221;
- Ивано-Франковская область – 81;
- Киевская область – 202;
- Кировоградская область – 117;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 214;
- Николаевская область – 203;
- Одесская область – 178;
- Полтавская область – 218;
- Ровненская область – 96;
- Сумская область – 99;
- Тернопольская область – 123;
- Харьковская область – 214;
- Херсонская область – 20;
- Хмельницкая область – 80;
- Черкасская область – 278;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 125.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал