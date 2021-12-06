COVID-19 в Украине: 4,4 тысячи человек заболели, 239 умерли

6 декабря 2021 , 08:18
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Минздрав

В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 4 478 человек, среди них 429 детей и 52 медработника.

Статистика распространения COVID-19

Также за минувшие сутки госпитализировали – 1 660 пациентов с COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 239 больных. Зато выздоровели – 9 082 человека.

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Темпы тестирований

За сутки осуществили 29 702 теста, в том числе:

  • методом ПЦР – 13 419;
  • методом ИФА – 2 227;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 056.

Общая статистика COVID-19

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 501 955 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 6 декабря выздоровели 3 059 741 человек. Жертвами COVID-19 стали 88 519 жителей страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 704;
  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 212;
  • Днепропетровская область – 133;
  • Донецкая область – 290;
  • Житомирская область – 296;
  • Закарпатская область – 60;
  • Запорожская область – 221;
  • Ивано-Франковская область – 81;
  • Киевская область – 202;
  • Кировоградская область – 117;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 214;
  • Николаевская область – 203;
  • Одесская область – 178;
  • Полтавская область – 218;
  • Ровненская область – 96;
  • Сумская область – 99;
  • Тернопольская область – 123;
  • Харьковская область – 214;
  • Херсонская область – 20;
  • Хмельницкая область – 80;
  • Черкасская область – 278;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 125.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Анастасія Лукашевська