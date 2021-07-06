Выздоровело больше, чем заболело

В течение суток в больницы госпитализировали 266 больных с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 20 пациентов.

В то же время в стране зарегистрировали 1 086 случаев выздоровления от COVID-19.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 20 151 человек,
  • методом ИФА – 8 271 человек,
  • экспресс-тестами – 12 095 человек.

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

  • Киев – 197 случаев;
  • Винницкая область – 13 случаев;
  • Волынская область – 3 случая;
  • Днепропетровская область – 24 случая;
  • Донецкая область – 22 случая;
  • Житомирская область – 12 случаев;
  • Закарпатская область – 6 случаев;
  • Запорожская область – 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 13 случаев;
  • Киевская область – 37 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 5 случаев;
  • Львовская область – 19 случаев;
  • Николаевская область – 9 случаев;
  • Одесская область – 52 случая;
  • Полтавская область – 13 случаев;
  • Ровненская область – 4 случая;
  • Сумская область – 17 случаев;
  • Тернопольская область – 8 случаев;
  • Харьковская область – 10 случаев;
  • Херсонская область – 8 случаев;
  • Хмельницкая область – 7 случаев;
  • Черкасская область – 16 случаев;
  • Черновицкая область – 6 случаев;
  • Черниговская область – 8 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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