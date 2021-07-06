COVID-19 в Украине: 541 человек инфицировался, 20 – умерли
6 июля 2021 , 08:16Читати новину українською
Источник:Минздрав
В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 541 случай заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 26 детей и 11 медработников.
Выздоровело больше, чем заболело
В течение суток в больницы госпитализировали 266 больных с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 20 пациентов.
В то же время в стране зарегистрировали 1 086 случаев выздоровления от COVID-19.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 20 151 человек,
- методом ИФА – 8 271 человек,
- экспресс-тестами – 12 095 человек.
По состоянию на 6 июля выздоровели 2 172 687 человек. От осложнений коронавируса умерли 52 504 человека.
Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель
- Киев – 197 случаев;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 24 случая;
- Донецкая область – 22 случая;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 6 случаев;
- Запорожская область – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 37 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 5 случаев;
- Львовская область – 19 случаев;
- Николаевская область – 9 случаев;
- Одесская область – 52 случая;
- Полтавская область – 13 случаев;
- Ровненская область – 4 случая;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 8 случаев;
- Харьковская область – 10 случаев;
- Херсонская область – 8 случаев;
- Хмельницкая область – 7 случаев;
- Черкасская область – 16 случаев;
- Черновицкая область – 6 случаев;
- Черниговская область – 8 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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