COVID-19 в Украине: 541 человек инфицировался, 20 – умерли

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 541 случай заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 26 детей и 11 медработников.

Выздоровело больше, чем заболело

В течение суток в больницы госпитализировали 266 больных с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 20 пациентов.

В то же время в стране зарегистрировали 1 086 случаев выздоровления от COVID-19.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 20 151 человек,

методом ИФА – 8 271 человек,

экспресс-тестами – 12 095 человек.

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

Киев – 197 случаев;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 24 случая;

Донецкая область – 22 случая;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 37 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 19 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 52 случая;

Полтавская область – 13 случаев;

Ровненская область – 4 случая;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 10 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 7 случаев;

Черкасская область – 16 случаев;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

за время пандемии COVID-19По состоянию на 6 июля выздоровели 2 172 687 человек. От осложнений коронавируса умерли 52 504 человека.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала