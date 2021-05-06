Как изменилась ситуация за сутки

В госпитализации нуждались 1849 человек с подтвержденным COVID-19 или выраженной симптоматикой заболевания. От осложнений коронавируса умерли 374 пациента. В то же время выздоровел – 14 351 человек.

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Лаборатории провели 72 373 тестирования за сутки:

методом ПЦР – 36 945,

методом ИФА – 12 460,

экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968.

За все время пандемии в Украине заболели 2 097 024 человека, из них по состоянию на 6 мая выздоровели – 1711 709 пациентов. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умер 45 451 гражданин.

Ситуация с тестированием

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 24 494 человека. С начала прививочной кампании вакцинировали 783 812 человек, из них получили 1 дозу – 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводили 169 мобильные бригады по иммунизации и 1 147 пунктов прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 519 165 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 622 случая/5608 прививок;

Винницкая область – 147 случаев/1096 прививок;

Волынская область – 161 случай/196 прививок;

Днепропетровская область – 543 случая/2604 прививки;

Донецкая область – 599 случаев/1389 прививок;

Житомирская область – 107 случаев/442 прививки;

Закарпатская – 72 случая/408 прививок;

Запорожская область – 357 случаев/1080 прививок;

Ивано-Франковская область – 51 случай/401 прививки;

Киевская область – 126 случаев/1886 прививок;

Кировоградская область – 42 случая/442 прививки;

Луганская область – 237 случаев/493 прививки;

Львовская область – 166 случаев/1610 прививок;

Николаевская область – 210 случаев/869 прививок;

Одесская область – 329 случаев/1038 прививок;

Полтавская область – 395 случаев/76 прививок;

Ровенская область – 403 случая/551 прививки;

Сумская область – 139 случаев/562 прививки;

Тернопольская область – 101 случай/419 прививок;

Харьковская область – 544 случая/431 прививки;

Херсонская область – 125 случаев/460 прививок;

Хмельницкая область – 166 случаев/978 прививок;

Черкасская область – 297 случаев/597 прививок;

Черновицкая область – 74 случая/313 прививок;

Черниговская область – 25 случаев/545 прививок.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала