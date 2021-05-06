Как изменилась ситуация за сутки
В госпитализации нуждались 1849 человек с подтвержденным COVID-19 или выраженной симптоматикой заболевания. От осложнений коронавируса умерли 374 пациента. В то же время выздоровел – 14 351 человек.
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Лаборатории провели 72 373 тестирования за сутки:
- методом ПЦР – 36 945,
- методом ИФА – 12 460,
- экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968.
Ситуация с тестированием
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 24 494 человека. С начала прививочной кампании вакцинировали 783 812 человек, из них получили 1 дозу – 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Прививки проводили 169 мобильные бригады по иммунизации и 1 147 пунктов прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 519 165 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев – 622 случая/5608 прививок;
- Винницкая область – 147 случаев/1096 прививок;
- Волынская область – 161 случай/196 прививок;
- Днепропетровская область – 543 случая/2604 прививки;
- Донецкая область – 599 случаев/1389 прививок;
- Житомирская область – 107 случаев/442 прививки;
- Закарпатская – 72 случая/408 прививок;
- Запорожская область – 357 случаев/1080 прививок;
- Ивано-Франковская область – 51 случай/401 прививки;
- Киевская область – 126 случаев/1886 прививок;
- Кировоградская область – 42 случая/442 прививки;
- Луганская область – 237 случаев/493 прививки;
- Львовская область – 166 случаев/1610 прививок;
- Николаевская область – 210 случаев/869 прививок;
- Одесская область – 329 случаев/1038 прививок;
- Полтавская область – 395 случаев/76 прививок;
- Ровенская область – 403 случая/551 прививки;
- Сумская область – 139 случаев/562 прививки;
- Тернопольская область – 101 случай/419 прививок;
- Харьковская область – 544 случая/431 прививки;
- Херсонская область – 125 случаев/460 прививок;
- Хмельницкая область – 166 случаев/978 прививок;
- Черкасская область – 297 случаев/597 прививок;
- Черновицкая область – 74 случая/313 прививок;
- Черниговская область – 25 случаев/545 прививок.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала