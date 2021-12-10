Посуточная статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Количество пациентов, которые выздоровели значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.

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Общая статистика

За все время пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 543 684 случая заболевания. По состоянию на 10 декабря поправились 3 158 426 человек.

Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 90 343 жителя страны.

Количество новых больных в регионах:

Киев – 1 472;

Винницкая область – 326;

Волынская область – 434;

Днепропетровская область – 742;

Донецкая область – 724;

Житомирская область – 336;

Закарпатская область – 404;

Запорожская область – 547;

Ивано-Франковская область – 328;

Киевская область – 576;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 121;

Львовская область – 575;

Николаевская область – 336;

Одесская область – 647;

Полтавская область – 712;

Ровненская область – 331;

Сумская область – 341;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область –424;

Херсонская область – 134;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 622;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 300.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.