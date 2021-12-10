Посуточная статистика COVID-19
В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Количество пациентов, которые выздоровели значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.
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Общая статистика
За все время пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 543 684 случая заболевания. По состоянию на 10 декабря поправились 3 158 426 человек.
Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 90 343 жителя страны.
Количество новых больных в регионах:
- Киев – 1 472;
- Винницкая область – 326;
- Волынская область – 434;
- Днепропетровская область – 742;
- Донецкая область – 724;
- Житомирская область – 336;
- Закарпатская область – 404;
- Запорожская область – 547;
- Ивано-Франковская область – 328;
- Киевская область – 576;
- Кировоградская область – 153;
- Луганская область – 121;
- Львовская область – 575;
- Николаевская область – 336;
- Одесская область – 647;
- Полтавская область – 712;
- Ровненская область – 331;
- Сумская область – 341;
- Тернопольская область – 235;
- Харьковская область –424;
- Херсонская область – 134;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 622;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 300.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.