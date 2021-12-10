Посуточная статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Количество пациентов, которые выздоровели значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.

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Общая статистика

За все время пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 543 684 случая заболевания. По состоянию на 10 декабря поправились 3 158 426 человек.

Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 90 343 жителя страны.

Количество новых больных в регионах:

  • Киев – 1 472;
  • Винницкая область – 326;
  • Волынская область – 434;
  • Днепропетровская область – 742;
  • Донецкая область – 724;
  • Житомирская область – 336;
  • Закарпатская область – 404;
  • Запорожская область – 547;
  • Ивано-Франковская область – 328;
  • Киевская область – 576;
  • Кировоградская область – 153;
  • Луганская область – 121;
  • Львовская область – 575;
  • Николаевская область – 336;
  • Одесская область – 647;
  • Полтавская область – 712;
  • Ровненская область – 331;
  • Сумская область – 341;
  • Тернопольская область – 235;
  • Харьковская область –424;
  • Херсонская область – 134;
  • Хмельницкая область – 390;
  • Черкасская область – 622;
  • Черновицкая область – 117;
  • Черниговская область – 300.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.