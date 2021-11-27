Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 3 305 пациентов с COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 568 человек. Зато выздоровели – 22 946 человек, то есть количество выздоровевших снова превысило число инфицированных.

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Охват тестирования населения

За сутки в стране провели 95 515 тестов на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 47 289,

методом ИФА – 10 422,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 804.

Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 414 540 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 27 ноября выздоровели – 2 899 967 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 84 717 жителей страны.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 1 630 случаев;

Винницкая – 823 случая;

Волынская – 596 случаев;

Днепропетровская – 866 случаев;

Донецка – 1 044 случая;

Житомирская – 360 случаев;

Закарпатская – 414 случаев;

Запорожская – 635 случаев;

Ивано-Франковская – 274 случая;

Киевская – 698 случаев;

Кировоградская – 180 случаев;

Луганская – 203 случая;

Львовская – 745 случаев;

Николаевская – 490 случаев;

Одесская – 624 случая;

Полтавская – 904 случая;

Ровненская – 558 случаев;

Сумская – 365 случаев;

Тернопольская – 232 случая;

Харьковская – 565 случаев;

Херсонская – 219 случаев;

Хмельницкая – 626 случаев;

Черкасская – 596 случаев;

Черновицкая – 172 случая;

Черниговская – 381 случай.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.