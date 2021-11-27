COVID-19 в Украине: более 14 тысяч инфицировались, 568 умерли

27 ноября 2021 , 08:18
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Источник:

Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 14 200 человек, среди них 1 296 детей и 212 медработников.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 3 305 пациентов с COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 568 человек. Зато выздоровели – 22 946 человек, то есть количество выздоровевших снова превысило число инфицированных.

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Охват тестирования населения

За сутки в стране провели 95 515 тестов на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 47 289,
  • методом ИФА – 10 422,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 804.

Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 414 540 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 27 ноября выздоровели – 2 899 967 человек.

Жертвами коронавирусной болезни стали 84 717 жителей страны.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 1 630 случаев;
  • Винницкая – 823 случая;
  • Волынская – 596 случаев;
  • Днепропетровская – 866 случаев;
  • Донецка – 1 044 случая;
  • Житомирская – 360 случаев;
  • Закарпатская – 414 случаев;
  • Запорожская – 635 случаев;
  • Ивано-Франковская – 274 случая;
  • Киевская – 698 случаев;
  • Кировоградская – 180 случаев;
  • Луганская – 203 случая;
  • Львовская – 745 случаев;
  • Николаевская – 490 случаев;
  • Одесская – 624 случая;
  • Полтавская – 904 случая;
  • Ровненская – 558 случаев;
  • Сумская – 365 случаев;
  • Тернопольская – 232 случая;
  • Харьковская – 565 случаев;
  • Херсонская – 219 случаев;
  • Хмельницкая – 626 случаев;
  • Черкасская – 596 случаев;
  • Черновицкая – 172 случая;
  • Черниговская – 381 случай.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Лукашевська