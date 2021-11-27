COVID-19 в Украине: более 14 тысяч инфицировались, 568 умерли
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 14 200 человек, среди них 1 296 детей и 212 медработников.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 3 305 пациентов с COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 568 человек. Зато выздоровели – 22 946 человек, то есть количество выздоровевших снова превысило число инфицированных.
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Охват тестирования населения
За сутки в стране провели 95 515 тестов на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 47 289,
- методом ИФА – 10 422,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 804.
Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 414 540 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 27 ноября выздоровели – 2 899 967 человек.
Жертвами коронавирусной болезни стали 84 717 жителей страны.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 1 630 случаев;
- Винницкая – 823 случая;
- Волынская – 596 случаев;
- Днепропетровская – 866 случаев;
- Донецка – 1 044 случая;
- Житомирская – 360 случаев;
- Закарпатская – 414 случаев;
- Запорожская – 635 случаев;
- Ивано-Франковская – 274 случая;
- Киевская – 698 случаев;
- Кировоградская – 180 случаев;
- Луганская – 203 случая;
- Львовская – 745 случаев;
- Николаевская – 490 случаев;
- Одесская – 624 случая;
- Полтавская – 904 случая;
- Ровненская – 558 случаев;
- Сумская – 365 случаев;
- Тернопольская – 232 случая;
- Харьковская – 565 случаев;
- Херсонская – 219 случаев;
- Хмельницкая – 626 случаев;
- Черкасская – 596 случаев;
- Черновицкая – 172 случая;
- Черниговская – 381 случай.
*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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