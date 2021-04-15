За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 16 427 человек, среди них 628 детей и 383 медработника. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 433 больных.

В госпитализации нуждались 4 229 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. Зато выздоровели от коронавируса 11 148 жителей страны.

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Ситуация с тестированием

Лаборатории провели 119 615 тестирований: методом ПЦР – 51 344, методом ИФА – 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 254).

За все время пандемии в Украине:

заболели – 1 903 765 людей;

выздоровело - 1 453 766 больных;

умерли от осложнений – 38 658 пациентов.

Кратко о вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили еще 15 744 человека. В общем, с начала вакцинальной кампании вакцинировано 419 297 человек, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек, в частности, 2 – получили первую дозу заграницей.

Прививки проводили 124 мобильные бригады по иммунизации и 747 пунктов прививки.

По состоянию на 14 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.

Статистика инфицированных и вакцинированных в регионах за сутки:

г. Киев – 1 625 случаев/ 2 220 прививок;

Винницкая область-450 случаев / 195 прививок;

Волынская область-397 случаев/ 503 прививки;

Днепропетровская область-1 005 случаев / 2 560 прививок;

Донецкая область-961 случай / 440 прививок;

Житомирская область-648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская-305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область-1 015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область-194 случая / 516 прививок;

Киевская область-835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;

Луганская область-292 случая / 250 прививок;

Львовская область-748 случаев / 2 340 прививок;

Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;

Одесская область-881 случай / 540 прививок;

Полтавская область-627 случаев / 410 прививок;

Ровенская область-505 случаев / 330 прививок;

Сумская область-644 случая/ 330 прививок;

Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область-1 168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область-324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область - 1 088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область-747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область-252 случая / 260 прививок;

Черниговская область-726 случаев / 192 прививки.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Помните простые правила противоэпидемической безопасности-соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.



Все, что надо знать о профилактике коронавируса / инфографика 24 канала