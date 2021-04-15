COVID-19 в Украине: более 16 тысяч больных, 433 жертвы
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 16 427 человек, среди них 628 детей и 383 медработника. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 433 больных.
Источник:фейсбук Максима Степанова
В госпитализации нуждались 4 229 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. Зато выздоровели от коронавируса 11 148 жителей страны.
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Ситуация с тестированием
Лаборатории провели 119 615 тестирований: методом ПЦР – 51 344, методом ИФА – 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 254).
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 1 903 765 людей;
- выздоровело - 1 453 766 больных;
- умерли от осложнений – 38 658 пациентов.
- Кратко о вакцинации против COVID-19
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили еще 15 744 человека. В общем, с начала вакцинальной кампании вакцинировано 419 297 человек, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек, в частности, 2 – получили первую дозу заграницей.
Прививки проводили 124 мобильные бригады по иммунизации и 747 пунктов прививки.
По состоянию на 14 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.
Статистика инфицированных и вакцинированных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1 625 случаев/ 2 220 прививок;
- Винницкая область-450 случаев / 195 прививок;
- Волынская область-397 случаев/ 503 прививки;
- Днепропетровская область-1 005 случаев / 2 560 прививок;
- Донецкая область-961 случай / 440 прививок;
- Житомирская область-648 случаев / 826 прививок;
- Закарпатская-305 случаев / 310 прививок;
- Запорожская область-1 015 случаев / 540 прививок;
- Ивано-Франковская область-194 случая / 516 прививок;
- Киевская область-835 случаев / 112 прививок;
- Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;
- Луганская область-292 случая / 250 прививок;
- Львовская область-748 случаев / 2 340 прививок;
- Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;
- Одесская область-881 случай / 540 прививок;
- Полтавская область-627 случаев / 410 прививок;
- Ровенская область-505 случаев / 330 прививок;
- Сумская область-644 случая/ 330 прививок;
- Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;
- Харьковская область-1 168 случаев / 230 прививок;
- Херсонская область-324 случая / 390 прививок;
- Хмельницкая область - 1 088 случаев / 720 прививок;
- Черкасская область-747 случаев / 0 прививок;
- Черновицкая область-252 случая / 260 прививок;
- Черниговская область-726 случаев / 192 прививки.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Помните простые правила противоэпидемической безопасности-соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.
Все, что надо знать о профилактике коронавируса / инфографика 24 канала
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