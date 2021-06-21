COVID-19 в Украине: более 300 инфицированных, 16 летальных

За сутки в Украине заболели коронавирусом 323 человека, из них детей – 15. В то же время со вчерашнего дня коронавирус не выявили ни у одного медработника.

В течение субботы, 20 июня, госпитализировали в больницы 375 пациентов с COVID-19, которые нуждались в интенсивной медицинской помощи.

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От осложнений болезни, к сожалению, умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели – 677 жителей страны.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 8 943 лица,

методом ИФА – 1 147 человек,

экспресс-тестами – 4 008 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 95 случаев;

Винницкая область – 10 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 22 случая;

Донецкая область – 17 случаев;

Житомирская область – 9 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 22 случая;

Ивано-Франковская область – 0 случаев;

Киевская область – 14 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 23 случая;

Николаевская область – 26 случаев;

Одесская область – 12 случаев;

Полтавская область – 4 случая;

Ровненская область – 8 случаев;

Сумская область – 14 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 4 случая;

Херсонская область – 7 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 15 случаев;

Черниговская область – 1 случай.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 229 846 человек. По состоянию на 21 июня выздоровели – 2 152 140 пациентов. От осложнений коронавируса и наличия сопутствующих заболеваний умерли 52 032 больных COVID-19.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала