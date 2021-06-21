COVID-19 в Украине: более 300 инфицированных, 16 летальных

21 июня 2021 , 08:24
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Минздрав

За сутки в Украине заболели коронавирусом 323 человека, из них детей – 15. В то же время со вчерашнего дня коронавирус не выявили ни у одного медработника.

В течение субботы, 20 июня, госпитализировали в больницы 375 пациентов с COVID-19, которые нуждались в интенсивной медицинской помощи.

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От осложнений болезни, к сожалению, умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели – 677 жителей страны.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 8 943 лица,
  • методом ИФА – 1 147 человек,
  • экспресс-тестами – 4 008 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 229 846 человек. По состоянию на 21 июня выздоровели – 2 152 140 пациентов. От осложнений коронавируса и наличия сопутствующих заболеваний умерли 52 032 больных COVID-19.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 95 случаев;
  • Винницкая область – 10 случаев;
  • Волынская область – 10 случаев;
  • Днепропетровская область – 22 случая;
  • Донецкая область – 17 случаев;
  • Житомирская область – 9 случаев;
  • Закарпатская область – 0 случаев;
  • Запорожская область – 22 случая;
  • Ивано-Франковская область – 0 случаев;
  • Киевская область – 14 случаев;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 5 случаев;
  • Львовская область – 23 случая;
  • Николаевская область – 26 случаев;
  • Одесская область – 12 случаев;
  • Полтавская область – 4 случая;
  • Ровненская область – 8 случаев;
  • Сумская область – 14 случаев;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 4 случая;
  • Херсонская область – 7 случаев;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 7 случаев;
  • Черновицкая область – 15 случаев;
  • Черниговская область – 1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют


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Автор: Анастасія Лукашевська