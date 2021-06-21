COVID-19 в Украине: более 300 инфицированных, 16 летальных

За сутки в Украине заболели коронавирусом 323 человека, из них детей – 15. В то же время со вчерашнего дня коронавирус не выявили ни у одного медработника.
В течение субботы, 20 июня, госпитализировали в больницы 375 пациентов с COVID-19, которые нуждались в интенсивной медицинской помощи.
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От осложнений болезни, к сожалению, умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели – 677 жителей страны.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 8 943 лица,
- методом ИФА – 1 147 человек,
- экспресс-тестами – 4 008 человек.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 95 случаев;
- Винницкая область – 10 случаев;
- Волынская область – 10 случаев;
- Днепропетровская область – 22 случая;
- Донецкая область – 17 случаев;
- Житомирская область – 9 случаев;
- Закарпатская область – 0 случаев;
- Запорожская область – 22 случая;
- Ивано-Франковская область – 0 случаев;
- Киевская область – 14 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 5 случаев;
- Львовская область – 23 случая;
- Николаевская область – 26 случаев;
- Одесская область – 12 случаев;
- Полтавская область – 4 случая;
- Ровненская область – 8 случаев;
- Сумская область – 14 случаев;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 4 случая;
- Херсонская область – 7 случаев;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 7 случаев;
- Черновицкая область – 15 случаев;
- Черниговская область – 1 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала