COVID-19 в Украине: более 5 тысяч инфицированных, почти 14 тысяч – выздоровели
По состоянию на 21 января за сутки в Украине заболели коронавирусом 5 583 человека. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбук.
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