По состоянию на 21 января за сутки в Украине заболели коронавирусом 5 583 человека. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбук. К теме Новости о коронавирусе 20 января: рекорд смертей в мире, 52% украинцев не хотят вакцинироваться Дополняем новость..