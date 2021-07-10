Актуальная статистика
В течение суток в больницы госпитализировали 364 пациента со средней тяжести или тяжелым течением COVID-19. В то же время выздоровели от коронавируса 809 граждан.
К теме Количество антител не зависит от вакцины, а от организма человека, – Радуцкий
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 18 520 человек,
- методом ИФА – 8 452 человека,
- экспресс-тестами – 13 225 человек.
Всего в стране провели 11 020 262 ПЦР-теста.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- г. Киев – 150 случаев;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 22 случая;
- Донецкая область – 29 случаев;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 4 случая;
- Ивано-Франковская область – 10 случаев;
- Киевская область – 47 случаев;
- Кировоградская область – 11 случаев;
- Луганская область – 16 случаев;
- Львовская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 13 случаев;
- Одесская область – 29 случаев;
- Полтавская область – 8 случаев;
- Ровненская область – 11 случаев;
- Сумская область – 9 случаев;
- Тернопольская область – 3 случая;
- Харьковская область – 40 случаев;
- Херсонская область – 13 случаев;
- Хмельницкая область – 7 случаев;
- Черкасская область – 11 случаев;
- Черновицкая область – 7 случаев;
- Черниговская область – 10 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала