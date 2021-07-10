Актуальная статистика

В течение суток в больницы госпитализировали 364 пациента со средней тяжести или тяжелым течением COVID-19. В то же время выздоровели от коронавируса 809 граждан.

К теме Количество антител не зависит от вакцины, а от организма человека, – Радуцкий

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 520 человек,

методом ИФА – 8 452 человека,

экспресс-тестами – 13 225 человек.

Всего в стране провели 11 020 262 ПЦР-теста.

За все время пандемии COVID-19 в Украине: заболели 2 240 753 человека;

выздоровели 2 176 919 человек;

от осложнений умерли 52 592 человека.

Суточный прирост инфицированных в регионах

г. Киев – 150 случаев;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 22 случая;

Донецкая область – 29 случаев;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 4 случая;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 47 случаев;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 16 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 13 случаев;

Одесская область – 29 случаев;

Полтавская область – 8 случаев;

Ровненская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 40 случаев;

Херсонская область – 13 случаев;

Хмельницкая область – 7 случаев;

Черкасская область – 11 случаев;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала