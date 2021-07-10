COVID-19 в Украине: более 500 больных, 20 летальных случаев

10 июля 2021 , 08:17
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Источник:

Минздрав

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 507 человек, из них 41 ребенок и 33 медработника. От осложнений коронавируса умерли 20 больных.

Актуальная статистика

В течение суток в больницы госпитализировали 364 пациента со средней тяжести или тяжелым течением COVID-19. В то же время выздоровели от коронавируса 809 граждан.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 520 человек,
  • методом ИФА – 8 452 человека,
  • экспресс-тестами – 13 225 человек.

Всего в стране провели 11 020 262 ПЦР-теста.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:
  • заболели 2 240 753 человека;
  • выздоровели 2 176 919 человек;
  • от осложнений умерли 52 592 человека.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • г. Киев – 150 случаев;
  • Винницкая область – 13 случаев;
  • Волынская область – 3 случая;
  • Днепропетровская область – 22 случая;
  • Донецкая область – 29 случаев;
  • Житомирская область – 10 случаев;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 4 случая;
  • Ивано-Франковская область – 10 случаев;
  • Киевская область – 47 случаев;
  • Кировоградская область – 11 случаев;
  • Луганская область – 16 случаев;
  • Львовская область – 29 случаев;
  • Николаевская область – 13 случаев;
  • Одесская область – 29 случаев;
  • Полтавская область – 8 случаев;
  • Ровненская область – 11 случаев;
  • Сумская область – 9 случаев;
  • Тернопольская область – 3 случая;
  • Харьковская область – 40 случаев;
  • Херсонская область – 13 случаев;
  • Хмельницкая область – 7 случаев;
  • Черкасская область – 11 случаев;
  • Черновицкая область – 7 случаев;
  • Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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