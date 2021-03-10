Коронавируса в сутки заболели 6377 украинцев, из них 309 детей и 263 медработника. Больше всего больных выявили в Киеве.

В госпитализации нуждались 1904 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 219 украинцев. В то же время выздоровели от коронавируса 5867 человек.

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Со вчерашнего лаборатории МОЗ провели 64 126 тестирований:

методом ПЦР – 33 904,

методом ИФА – 15 116,

исследований экспресс-тестами на антиген – 15 106.

Всего, с начала эпидемии в Украине проведено 7 188 346 ПЦР-тестов на выявление коронавирусной болезни.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 416 438 человек. По состоянию на 10 марта выздоровели 1 204 916 больных. Умерли от осложнений COVID-19 и наличия сопутствующих заболеваний – 27 423 украинца.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

м. Киев – 644 случая;

Винницкая область – 575 случаев;

Волынская область – 125 случаев;

Днепропетровская область – 226 случаев;

Донецкая область – 118 случаев;

Житомирская область – 141 случай;

Закарпатская область – 399 случаев;

Запорожская область – 218 случаев;

Ивано-Франковская область – 502 случая;

Киевская область – 320 случаев;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 74 случая;

Львовская область – 523 случая;

Николаевская область – 229 случаев;

Одесская область – 586 случаев;

Полтавская область – 153 случая;

Ровненская область – 173 случая;

Сумская область – 50 случаев;

Тернопольская область – 148 случаев;

Харьковская область – 270 случаев;

Херсонская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 152 случая;

Черкасская область – 151 случай;

Черновицкая область – 533 случая;

Черниговская область – 30 случаев.

*В статистике не указаны данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Обратите внимание! В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, которая стартовала 24 февраля 2021. Иммунизация – лучший способ защититься от риска осложнений и госпитализации при COVID-19, также вакцинация предотвращает инфицирование.



Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал