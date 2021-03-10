COVID-19 в Украине: более 6 тысяч заболевших 219 – умерли
Коронавируса в сутки заболели 6377 украинцев, из них 309 детей и 263 медработника. Больше всего больных выявили в Киеве.
Источник:фейсбук Максима Степанова
В госпитализации нуждались 1904 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 219 украинцев. В то же время выздоровели от коронавируса 5867 человек.
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Со вчерашнего лаборатории МОЗ провели 64 126 тестирований:
- методом ПЦР – 33 904,
- методом ИФА – 15 116,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 15 106.
Всего, с начала эпидемии в Украине проведено 7 188 346 ПЦР-тестов на выявление коронавирусной болезни.
Статистика коронавируса в областях: суточный показатель
- м. Киев – 644 случая;
- Винницкая область – 575 случаев;
- Волынская область – 125 случаев;
- Днепропетровская область – 226 случаев;
- Донецкая область – 118 случаев;
- Житомирская область – 141 случай;
- Закарпатская область – 399 случаев;
- Запорожская область – 218 случаев;
- Ивано-Франковская область – 502 случая;
- Киевская область – 320 случаев;
- Кировоградская область – 31 случай;
- Луганская область – 74 случая;
- Львовская область – 523 случая;
- Николаевская область – 229 случаев;
- Одесская область – 586 случаев;
- Полтавская область – 153 случая;
- Ровненская область – 173 случая;
- Сумская область – 50 случаев;
- Тернопольская область – 148 случаев;
- Харьковская область – 270 случаев;
- Херсонская область – 6 случаев;
- Хмельницкая область – 152 случая;
- Черкасская область – 151 случай;
- Черновицкая область – 533 случая;
- Черниговская область – 30 случаев.
*В статистике не указаны данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
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