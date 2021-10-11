Статистика распространения COVID – 19
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами
За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.
Лаборатории провели 52 064 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 23 675
- методом ИФА – 3 480
- экспресс-тестами – 24 909
Распространение коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 213 случаев;
- Винницкая область – 108 случаев;
- Волынская область – 206 случаев;
- Днепропетровская область – 765 случаев;
- Донецкая область – 469 случаев;
- Житомирская область – 510 случаев;
- Закарпатская область – 41 случай;
- Запорожская область – 687 случаев;
- Ивано-Франковская область – 122 случая;
- Киевская область – 72 случая;
- Кировоградская область – 34 случая;
- Луганская область – 218 случаев;
- Львовская область – 343 случая;
- Николаевская область – 392 случая;
- Одесская область – 690 случаев;
- Полтавская область – 132 случая;
- Ровенская область – 169 случаев;
- Сумская область – 468 случаев;
- Тернопольская область – 234 случая;
- Харьковская область – 1 419 случаев;
- Херсонская область – 374 случая;
- Хмельницкая область – 287 случаев;
- Черкасская область – 230 случаев;
- Черновицкая область – 447 случаев;
- Черниговская область – 202 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 39 060 человек, в том числе первую дозу – 19 277 человек, вторую дозу – 19 783 человека.
В течение суток работали:
- 353 мобильные бригады,
- 1 282 пункта прививки;
- 356 центров вакцинации.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала