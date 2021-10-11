COVID-19 в Украине: более 8 тысяч инфицированных и почти 3 тысячи госпитализированных

В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 8832 человек, в том числе 863 ребенка и 78 медработников.

Статистика распространения COVID – 19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

Лаборатории провели 52 064 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 23 675

методом ИФА – 3 480

экспресс-тестами – 24 909

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 213 случаев;

Винницкая область – 108 случаев;

Волынская область – 206 случаев;

Днепропетровская область – 765 случаев;

Донецкая область – 469 случаев;

Житомирская область – 510 случаев;

Закарпатская область – 41 случай;

Запорожская область – 687 случаев;

Ивано-Франковская область – 122 случая;

Киевская область – 72 случая;

Кировоградская область – 34 случая;

Луганская область – 218 случаев;

Львовская область – 343 случая;

Николаевская область – 392 случая;

Одесская область – 690 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ровенская область – 169 случаев;

Сумская область – 468 случаев;

Тернопольская область – 234 случая;

Харьковская область – 1 419 случаев;

Херсонская область – 374 случая;

Хмельницкая область – 287 случаев;

Черкасская область – 230 случаев;

Черновицкая область – 447 случаев;

Черниговская область – 202 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 550 089 случаев заболевания. По состоянию на 11 октября выздоровели 2 292 480 человек. Жертвами коронавируса стали 58 700 инфицированных.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 39 060 человек, в том числе первую дозу – 19 277 человек, вторую дозу – 19 783 человека.

В течение суток работали:

353 мобильные бригады,

1 282 пункта прививки;

356 центров вакцинации.

из них по крайней мере одну дозу получили – 7 548 871 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

С начала вакцинальной кампанииВсего проведено 13 683 903 прививки.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала