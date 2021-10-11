COVID-19 в Украине: более 8 тысяч инфицированных и почти 3 тысячи госпитализированных

11 октября 2021 , 08:20
Читати новину українською

В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 8832 человек, в том числе 863 ребенка и 78 медработников.

Статистика распространения COVID – 19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

Лаборатории провели 52 064 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

  • методом ПЦР – 23 675
  • методом ИФА – 3 480
  • экспресс-тестами – 24 909
Общая статистика коронавируса

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 550 089 случаев заболевания. По состоянию на 11 октября выздоровели 2 292 480 человек. Жертвами коронавируса стали 58 700 инфицированных.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

  • г. Киев – 213 случаев;
  • Винницкая область – 108 случаев;
  • Волынская область – 206 случаев;
  • Днепропетровская область – 765 случаев;
  • Донецкая область – 469 случаев;
  • Житомирская область – 510 случаев;
  • Закарпатская область – 41 случай;
  • Запорожская область – 687 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 122 случая;
  • Киевская область – 72 случая;
  • Кировоградская область – 34 случая;
  • Луганская область – 218 случаев;
  • Львовская область – 343 случая;
  • Николаевская область – 392 случая;
  • Одесская область – 690 случаев;
  • Полтавская область – 132 случая;
  • Ровенская область – 169 случаев;
  • Сумская область – 468 случаев;
  • Тернопольская область – 234 случая;
  • Харьковская область – 1 419 случаев;
  • Херсонская область – 374 случая;
  • Хмельницкая область – 287 случаев;
  • Черкасская область – 230 случаев;
  • Черновицкая область – 447 случаев;
  • Черниговская область – 202 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 39 060 человек, в том числе первую дозу – 19 277 человек, вторую дозу – 19 783 человека.

В течение суток работали:

  • 353 мобильные бригады,
  • 1 282 пункта прививки;
  • 356 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 548 873 человека:
  • из них по крайней мере одну дозу получили – 7 548 871 человек,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 13 683 903 прививки.


Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

 

Автор: Анастасія Лукашевська