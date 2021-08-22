В больницы госпитализировали 700 пациентов с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском надзоре. Если учитывать, что в течение суток обнаружили 1 003 инфицированных, показатель госпитализированных в более 700 – высокий.
В то же время заболеваемость по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилась, вчера прирост больных составил 1732, сегодня же этот показатель на 729 человек меньше. Впрочем, это связано с тем, что в выходные в стране проводят меньше тестирований на COVID-19.
От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 25 пациентов. При этом выздоровели – по меньшей мере 236 человек.
Количество проведенных тестирований
методом ПЦР – 15 850 человек,
методом ИФА – 2 233 человека,
экспресс – тестами – 20 019 человек.
Количество больных в регионах за сутки:
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
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