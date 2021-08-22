COVID-19 в Украине: число госпитализированных велико, инфицированных более тысячи

22 августа 2021 , 08:17
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Источник:

МОЗ

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1003 человека, среди них 45 детей и 17 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве и Днепропетровской области.

Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 700 пациентов с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском надзоре. Если учитывать, что в течение суток обнаружили 1 003 инфицированных, показатель госпитализированных в более 700 – высокий.

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В то же время заболеваемость по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилась, вчера прирост больных составил 1732, сегодня же этот показатель на 729 человек меньше. Впрочем, это связано с тем, что в выходные в стране проводят меньше тестирований на COVID-19.

От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 25 пациентов. При этом выздоровели – по меньшей мере 236 человек.

Количество проведенных тестирований

  • методом ПЦР – 15 850 человек,
  • методом ИФА – 2 233 человека,
  • экспресс – тестами – 20 019 человек.
Общая статистика распространения COVID – 19

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 274 561 случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на 22 августа выздоровело – 2 200 999 человек. Впрочем, от осложнений болезни, К сожалению, умерли 53 457 человек.

Количество больных в регионах за сутки:

  • Киев – 153;
  • Винницкая область – 21;
  • Волынская область – 8;
  • Днепропетровская область – 131;
  • Донецкая область – 50;
  • Житомирская область – 52;
  • Закарпатская область – 6;
  • Запорожская область – 36;
  • Ивано – Франковская область – 27;
  • Киевская область – 29;
  • Кировоградская область – 5;
  • Луганская область – 16;
  • Львовская область – 36;
  • Николаевская область – 15;
  • Одесская область – 76;
  • Полтавская область – 20;
  • Ровенская область – 16;
  • Сумская область – 20;
  • Тернопольская область – 40;
  • Харьковская область – 77;
  • Херсонская область – 45;
  • Хмельницкая область – 26;
  • Черкасская область – 17;
  • Черновицкая область – 51;
  • Черниговская область – 30.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська