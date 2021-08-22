COVID-19 в Украине: число госпитализированных велико, инфицированных более тысячи
Источник:МОЗ
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1003 человека, среди них 45 детей и 17 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве и Днепропетровской области.
Как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 700 пациентов с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском надзоре. Если учитывать, что в течение суток обнаружили 1 003 инфицированных, показатель госпитализированных в более 700 – высокий.
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В то же время заболеваемость по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилась, вчера прирост больных составил 1732, сегодня же этот показатель на 729 человек меньше. Впрочем, это связано с тем, что в выходные в стране проводят меньше тестирований на COVID-19.
От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 25 пациентов. При этом выздоровели – по меньшей мере 236 человек.
Количество проведенных тестирований
- методом ПЦР – 15 850 человек,
- методом ИФА – 2 233 человека,
- экспресс – тестами – 20 019 человек.
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 274 561 случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на 22 августа выздоровело – 2 200 999 человек. Впрочем, от осложнений болезни, К сожалению, умерли 53 457 человек.
Количество больных в регионах за сутки:
- Киев – 153;
- Винницкая область – 21;
- Волынская область – 8;
- Днепропетровская область – 131;
- Донецкая область – 50;
- Житомирская область – 52;
- Закарпатская область – 6;
- Запорожская область – 36;
- Ивано – Франковская область – 27;
- Киевская область – 29;
- Кировоградская область – 5;
- Луганская область – 16;
- Львовская область – 36;
- Николаевская область – 15;
- Одесская область – 76;
- Полтавская область – 20;
- Ровенская область – 16;
- Сумская область – 20;
- Тернопольская область – 40;
- Харьковская область – 77;
- Херсонская область – 45;
- Хмельницкая область – 26;
- Черкасская область – 17;
- Черновицкая область – 51;
- Черниговская область – 30.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.