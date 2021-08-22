COVID-19 в Украине: число госпитализированных велико, инфицированных более тысячи

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1003 человека, среди них 45 детей и 17 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве и Днепропетровской области.

Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 700 пациентов с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском надзоре. Если учитывать, что в течение суток обнаружили 1 003 инфицированных, показатель госпитализированных в более 700 – высокий.

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В то же время заболеваемость по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилась, вчера прирост больных составил 1732, сегодня же этот показатель на 729 человек меньше. Впрочем, это связано с тем, что в выходные в стране проводят меньше тестирований на COVID-19.

От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 25 пациентов. При этом выздоровели – по меньшей мере 236 человек.

Количество проведенных тестирований

методом ПЦР – 15 850 человек,

методом ИФА – 2 233 человека,

экспресс – тестами – 20 019 человек.

Количество больных в регионах за сутки:

Киев – 153;

Винницкая область – 21;

Волынская область – 8;

Днепропетровская область – 131;

Донецкая область – 50;

Житомирская область – 52;

Закарпатская область – 6;

Запорожская область – 36;

Ивано – Франковская область – 27;

Киевская область – 29;

Кировоградская область – 5;

Луганская область – 16;

Львовская область – 36;

Николаевская область – 15;

Одесская область – 76;

Полтавская область – 20;

Ровенская область – 16;

Сумская область – 20;

Тернопольская область – 40;

Харьковская область – 77;

Херсонская область – 45;

Хмельницкая область – 26;

Черкасская область – 17;

Черновицкая область – 51;

Черниговская область – 30.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 274 561 случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на 22 августа выздоровело – 2 200 999 человек. Впрочем, от осложнений болезни, К сожалению, умерли 53 457 человек.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала