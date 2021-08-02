Как изменилась ситуация за сутки

В больницы были госпитализированы 386 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 5 пациентов. В то же время сообщили о выздоровлении – 176 человек.

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Количество проведенных тестов:

  • методом ПЦР – 8 854,
  • методом ИФА – 1 776,
  • экспресс-тестами – 6 417.

COVID-статистика по областям: суточный прирост

  • Киев – 62 случая;
  • Винницкая область – 21 случай;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 9 случаев;
  • Донецкая область – 2 случая;
  • Житомирская область – 12 случаев;
  • Закарпатская область – 0 случаев;
  • Запорожская область – 0 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1 случай;
  • Киевская область – 5 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 6 случаев;
  • Львовская область – 12 случаев;
  • Николаевская область – 16 случаев;
  • Одесская область – 30 случаев;
  • Полтавская область – 2 случая;
  • Ровненская область – случаев;
  • Сумская область – 4 случая;
  • Тернопольская область – 3 случая;
  • Харьковская область – 17 случаев;
  • Херсонская область – 11 случаев;
  • Хмельницкая область – 4 случая;
  • Черкасская область – 1 случай;
  • Черновицкая область – 10 случаев;
  • Черниговская область – 4 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

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