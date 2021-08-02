Как изменилась ситуация за сутки

В больницы были госпитализированы 386 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 5 пациентов. В то же время сообщили о выздоровлении – 176 человек.

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Количество проведенных тестов:

методом ПЦР – 8 854,

методом ИФА – 1 776,

экспресс-тестами – 6 417.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 253 534 человека. По состоянию на 2 августа выздоровели 2 187 170 пациентов. Впрочем, жертвами коронавируса стали 52 955 жителей страны, для них болезнь завершилась летальным исходом.

COVID-статистика по областям: суточный прирост

Киев – 62 случая;

Винницкая область – 21 случай;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 9 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 0 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 случай;

Киевская область – 5 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 6 случаев;

Львовская область – 12 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 30 случаев;

Полтавская область – 2 случая;

Ровненская область – случаев;

Сумская область – 4 случая;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 17 случаев;

Херсонская область – 11 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 10 случаев;

Черниговская область – 4 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют