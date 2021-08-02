Как изменилась ситуация за сутки
В больницы были госпитализированы 386 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 5 пациентов. В то же время сообщили о выздоровлении – 176 человек.
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Количество проведенных тестов:
- методом ПЦР – 8 854,
- методом ИФА – 1 776,
- экспресс-тестами – 6 417.
COVID-статистика по областям: суточный прирост
- Киев – 62 случая;
- Винницкая область – 21 случай;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 9 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 0 случаев;
- Запорожская область – 0 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1 случай;
- Киевская область – 5 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 6 случаев;
- Львовская область – 12 случаев;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 30 случаев;
- Полтавская область – 2 случая;
- Ровненская область – случаев;
- Сумская область – 4 случая;
- Тернопольская область – 3 случая;
- Харьковская область – 17 случаев;
- Херсонская область – 11 случаев;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 1 случай;
- Черновицкая область – 10 случаев;
- Черниговская область – 4 случая.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют