В госпитализации нуждались 682 человека с диагнозом COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели по меньшей мере 382 пациента.
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Количество проведенных тестирований:
- методом ПЦР – 12 855 человек,
- методом ИФА – 2 110 человек,
- экспресс-тестами – 11 239 человек.
Новые случаи коронавируса в регионах:
- Киев – 109 случаев;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 9 случаев;
- Днепропетровская область – 42 случая;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 8 случаев;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 62 случая;
- Ивано-Франковская область – 51 случай;
- Киевская область – 20 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 8 случаев;
- Львовская область – 39 случаев;
- Николаевская область – 17 случаев;
- Одесская область – 62 случая;
- Полтавская область – 14 случаев;
- Ровненская область – 25 случаев;
- Сумская область – 15 случаев;
- Тернопольская область – 57 случаев;
- Харьковская область – 33 случая;
- Херсонская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – случаев;
- Черкасская область – нет данных;
- Черновицкая область – нет данных;
- Черниговская область – нет данных.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала