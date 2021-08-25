В госпитализации нуждались 682 человека с диагнозом COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели по меньшей мере 382 пациента.

К теме Утечка из лаборатории маловероятна: отчет ученых о COVID-19

Количество проведенных тестирований:

  • методом ПЦР – 12 855 человек,
  • методом ИФА – 2 110 человек,
  • экспресс-тестами – 11 239 человек.

Новые случаи коронавируса в регионах:

  • Киев – 109 случаев;
  • Винницкая область – 13 случаев;
  • Волынская область – 9 случаев;
  • Днепропетровская область – 42 случая;
  • Донецкая область – 11 случаев;
  • Житомирская область – 8 случаев;
  • Закарпатская область – 3 случая;
  • Запорожская область – 62 случая;
  • Ивано-Франковская область – 51 случай;
  • Киевская область – 20 случаев;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 8 случаев;
  • Львовская область – 39 случаев;
  • Николаевская область – 17 случаев;
  • Одесская область – 62 случая;
  • Полтавская область – 14 случаев;
  • Ровненская область – 25 случаев;
  • Сумская область – 15 случаев;
  • Тернопольская область – 57 случаев;
  • Харьковская область – 33 случая;
  • Херсонская область – 25 случаев;
  • Хмельницкая область – случаев;
  • Черкасская область – нет данных;
  • Черновицкая область – нет данных;
  • Черниговская область – нет данных.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала