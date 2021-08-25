В госпитализации нуждались 682 человека с диагнозом COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели по меньшей мере 382 пациента.

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Количество проведенных тестирований:

методом ПЦР – 12 855 человек,

методом ИФА – 2 110 человек,

экспресс-тестами – 11 239 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 276 590 человек. По состоянию на 25 августа выздоровели 2 202 160 из них. Впрочем, от осложнений коронавируса умер 53 521 пациент.

Новые случаи коронавируса в регионах:

Киев – 109 случаев;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 42 случая;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 62 случая;

Ивано-Франковская область – 51 случай;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 8 случаев;

Львовская область – 39 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 14 случаев;

Ровненская область – 25 случаев;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 57 случаев;

Харьковская область – 33 случая;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – случаев;

Черкасская область – нет данных;

Черновицкая область – нет данных;

Черниговская область – нет данных.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.