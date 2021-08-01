Как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 473 пациента с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 6 больных.
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Количество проведенных тестирований:
- методом ПЦР – 13 745 человек,
- методом ИФА – 2 676 человек,
- экспресс-тестами – 10 029 человек.
Полная COVID-статистика по областям: суточный прирост
- Киев – 86 случаев;
- Винницкая область – 18 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 41 случай;
- Донецкая область – 14 случаев;
- Житомирская область – 24 случая;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 16 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 24 случая;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 12 случаев;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 55 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 5 случаев;
- Сумская область – 16 случаев;
- Тернопольская область – 21 случай;
- Харьковская область – 40 случаев;
- Херсонская область – 24 случая;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 7 случаев;
- Черновицкая область – 12 случаев;
- Черниговская область – 6 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя