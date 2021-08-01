В больницы госпитализировали 473 пациента с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 6 больных.

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* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболело – 2 253 269 человек. По состоянию на 1 августа выздоровели по меньшей мере 2 186 994 человека.

Впрочем, официально в стране зарегистрировали 52 951 смерть от осложнений коронавируса. Всего лаборатории провели 11 395 330 ПЦР-тестирований.