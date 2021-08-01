Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 473 пациента с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 6 больных.

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Количество проведенных тестирований:

  • методом ПЦР – 13 745 человек,
  • методом ИФА – 2 676 человек,
  • экспресс-тестами – 10 029 человек.

Полная COVID-статистика по областям: суточный прирост

  • Киев – 86 случаев;
  • Винницкая область – 18 случаев;
  • Волынская область – 3 случая;
  • Днепропетровская область – 41 случай;
  • Донецкая область – 14 случаев;
  • Житомирская область – 24 случая;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 16 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 24 случая;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 12 случаев;
  • Львовская область – 12 случаев;
  • Николаевская область – 20 случаев;
  • Одесская область – 55 случаев;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровненская область – 5 случаев;
  • Сумская область – 16 случаев;
  • Тернопольская область – 21 случай;
  • Харьковская область – 40 случаев;
  • Херсонская область – 24 случая;
  • Хмельницкая область – 4 случая;
  • Черкасская область – 7 случаев;
  • Черновицкая область – 12 случаев;
  • Черниговская область – 6 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя

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