COVID-19 в Украине обнаружили у 484 больных: в каких областях ситуация сложная

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 484 человека, в том числе 16 детей и 7 медработников. Наибольший прирост больных регистрируют в столице и Одесской области.

Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 473 пациента с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 6 больных.

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Количество проведенных тестирований:

методом ПЦР – 13 745 человек,

методом ИФА – 2 676 человек,

экспресс-тестами – 10 029 человек.

Полная COVID-статистика по областям: суточный прирост

Киев – 86 случаев;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 24 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 24 случая;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 12 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 55 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 5 случаев;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 21 случай;

Харьковская область – 40 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 12 случаев;

Черниговская область – 6 случаев.

За последние суткизарегистрировали в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболело – 2 253 269 человек. По состоянию на 1 августа выздоровели по меньшей мере 2 186 994 человека.

Впрочем, официально в стране зарегистрировали 52 951 смерть от осложнений коронавируса. Всего лаборатории провели 11 395 330 ПЦР-тестирований.

Правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала