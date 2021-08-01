COVID-19 в Украине обнаружили у 484 больных: в каких областях ситуация сложная
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 484 человека, в том числе 16 детей и 7 медработников. Наибольший прирост больных регистрируют в столице и Одесской области.
Как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 473 пациента с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 6 больных.
К теме Штамм коронавируса Дельта не является смертоносным, – ВОЗЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
Количество проведенных тестирований:
- методом ПЦР – 13 745 человек,
- методом ИФА – 2 676 человек,
- экспресс-тестами – 10 029 человек.
Полная COVID-статистика по областям: суточный прирост
- Киев – 86 случаев;
- Винницкая область – 18 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 41 случай;
- Донецкая область – 14 случаев;
- Житомирская область – 24 случая;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 16 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 24 случая;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 12 случаев;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 55 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 5 случаев;
- Сумская область – 16 случаев;
- Тернопольская область – 21 случай;
- Харьковская область – 40 случаев;
- Херсонская область – 24 случая;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 7 случаев;
- Черновицкая область – 12 случаев;
- Черниговская область – 6 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя
За все время пандемии COVID-19 в Украине заболело – 2 253 269 человек. По состоянию на 1 августа выздоровели по меньшей мере 2 186 994 человека.
Впрочем, официально в стране зарегистрировали 52 951 смерть от осложнений коронавируса. Всего лаборатории провели 11 395 330 ПЦР-тестирований.