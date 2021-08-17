Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 379 человек с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. 27 пациентов умерли от осложнений болезни. В то же время выздоровело – 433 человека.

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За сутки лаборатории выполнили 47 429 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 21 347 человек,

методом ИФА – 7 655 человек,

экспресс-тестами – 18 427 человек.

Общая статистика пандемии COVID-19 От начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 267 219 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 17 августа сообщили о выздоровлении минимум 2 197 508 человек. В то же время официально смерть в результате коронавируса зарегистрировали в 53 296 случаев инфицирований.

Количество больных в регионах: суточный показатель

Киев – 127 случаев;

Винницкая область – 7 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 49 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 74 случая;

Ивано – Франковская область – 24 случая;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 68 случаев;

Львовская область – 49 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 111 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 21 случай;

Сумская область – 28 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 86 случаев;

Херсонская область – 12 случаев;

Хмельницкая область – 43 случая;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 41 случай;

Черниговская область – 0 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.