Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 379 человек с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. 27 пациентов умерли от осложнений болезни. В то же время выздоровело – 433 человека.
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За сутки лаборатории выполнили 47 429 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в частности:
- методом ПЦР – 21 347 человек,
- методом ИФА – 7 655 человек,
- экспресс-тестами – 18 427 человек.
Количество больных в регионах: суточный показатель
- Киев – 127 случаев;
- Винницкая область – 7 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 49 случаев;
- Донецкая область – 16 случаев;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 74 случая;
- Ивано – Франковская область – 24 случая;
- Киевская область – 48 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 68 случаев;
- Львовская область – 49 случаев;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 111 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 21 случай;
- Сумская область – 28 случаев;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 86 случаев;
- Херсонская область – 12 случаев;
- Хмельницкая область – 43 случая;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 41 случай;
- Черниговская область – 0 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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