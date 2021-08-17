COVID-19 в Украине: около тысячи инфицированных, 27 – летальные

17 августа 2021 , 08:15
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Источник:

Минздрав

От вчера в Украине заболели коронавирусом 890 человек, среди них 81 ребенок и 10 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в городе Киев и Одесской области.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 379 человек с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. 27 пациентов умерли от осложнений болезни. В то же время выздоровело – 433 человека.

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За сутки лаборатории выполнили 47 429 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

  • методом ПЦР – 21 347 человек,
  • методом ИФА – 7 655 человек,
  • экспресс-тестами – 18 427 человек.

Общая статистика пандемии COVID-19

От начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 267 219 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 17 августа сообщили о выздоровлении минимум 2 197 508 человек.

В то же время официально смерть в результате коронавируса зарегистрировали в 53 296 случаев инфицирований.

Количество больных в регионах: суточный показатель

  • Киев – 127 случаев;
  • Винницкая область – 7 случаев;
  • Волынская область – 6 случаев;
  • Днепропетровская область – 49 случаев;
  • Донецкая область – 16 случаев;
  • Житомирская область – 12 случаев;
  • Закарпатская область – 22 случая;
  • Запорожская область – 74 случая;
  • Ивано – Франковская область – 24 случая;
  • Киевская область – 48 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 68 случаев;
  • Львовская область – 49 случаев;
  • Николаевская область – 16 случаев;
  • Одесская область – 111 случаев;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровненская область – 21 случай;
  • Сумская область – 28 случаев;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 86 случаев;
  • Херсонская область – 12 случаев;
  • Хмельницкая область – 43 случая;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 41 случай;
  • Черниговская область – 0 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Лукашевська