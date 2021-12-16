Статистика COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 2089 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. Зато выздоровели 25 499 человек.

Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Лаборатории провели 74 231 тест на обнаружение SARS-CoV-2:

  • методом ПЦР – 34 486,
  • методом ИФА – 8546,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 199.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • м. Киев – 1478;
  • Винницкая область – 305;
  • Волынская область – 419;
  • Днепропетровская область – 386;
  • Донецкая область – 473;
  • Житомирская область – 325;
  • Закарпатская область – 427;
  • Запорожская область – 529;
  • Ивано-Франковская область – 318;
  • Киевская область – 397;
  • Кировоградская область – 156;
  • Луганская область – 83;
  • Львовская область – 485;
  • Николаевская область – 297;
  • Одесская область – 400;
  • Полтавская область – 642;
  • Ровненская область – 270;
  • Сумская область – 231;
  • Тернопольская область – 268;
  • Харьковская область – 314;
  • Херсонская область – 143;
  • Хмельницкая область – 398;
  • Черкасская область – 392;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 332.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

Мифы о коронавирусе, которые удивят: смотрите видео