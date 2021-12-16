COVID-19 в Украине: почти 10 тысяч инфицированных, 355 летальных случаев
16 декабря 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:Минздрав
В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 9 590 человек. От осложнений недуга умерли 355 пациентов.
Статистика COVID-19 в Украине
В больницы госпитализировали 2089 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. Зато выздоровели 25 499 человек.
Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница
Лаборатории провели 74 231 тест на обнаружение SARS-CoV-2:
- методом ПЦР – 34 486,
- методом ИФА – 8546,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 199.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 1478;
- Винницкая область – 305;
- Волынская область – 419;
- Днепропетровская область – 386;
- Донецкая область – 473;
- Житомирская область – 325;
- Закарпатская область – 427;
- Запорожская область – 529;
- Ивано-Франковская область – 318;
- Киевская область – 397;
- Кировоградская область – 156;
- Луганская область – 83;
- Львовская область – 485;
- Николаевская область – 297;
- Одесская область – 400;
- Полтавская область – 642;
- Ровненская область – 270;
- Сумская область – 231;
- Тернопольская область – 268;
- Харьковская область – 314;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 398;
- Черкасская область – 392;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 332.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
Мифы о коронавирусе, которые удивят: смотрите видео