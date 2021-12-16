COVID-19 в Украине: почти 10 тысяч инфицированных, 355 летальных случаев

В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 9 590 человек. От осложнений недуга умерли 355 пациентов.

Статистика COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 2089 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. Зато выздоровели 25 499 человек.

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Лаборатории провели 74 231 тест на обнаружение SARS-CoV-2:

методом ПЦР – 34 486,

методом ИФА – 8546,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 199.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 1478;

Винницкая область – 305;

Волынская область – 419;

Днепропетровская область – 386;

Донецкая область – 473;

Житомирская область – 325;

Закарпатская область – 427;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 318;

Киевская область – 397;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 83;

Львовская область – 485;

Николаевская область – 297;

Одесская область – 400;

Полтавская область – 642;

Ровненская область – 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область – 314;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 398;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 332.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 588 147 случаев заболевания СOVID-19. По состоянию на 16 декабря выздоровели 3 284 815 человек. Жертвами коронавирусной болезни, к сожалению, стали 92 313 жителей страны.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

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