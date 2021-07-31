В больницы госпитализировали 486 пациентов с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 15 больных.

К теме Не менее 40% украинцев имеют антитела к COVID-19, – ЦОС

Количество тестирований:

  • методом ПЦР – 20 659 человек,
  • методом ИФА – 7 895 человек,
  • экспресс – тестами – 13 992 человека.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 252 785 человек. По состоянию на 31 июля выздоровели 2 186 863 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 52 945 жители страны.

Всего лаборатории провели 11 381 585 ПЦР-тестов.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

  • Киев – 176 случаев;
  • Винницкая область – 9 случаев;
  • Волынская область – 6 случаев;
  • Днепропетровская область – 56 случаев;
  • Донецкая область – 73 случая;
  • Житомирская область – 27 случаев;
  • Закарпатская область – 11 случаев;
  • Запорожская область – 29 случаев;
  • Ивано – Франковская область – 22 случая;
  • Киевская область – 39 случаев;
  • Кировоградская область – 17 случаев;
  • Луганская область – 27 случаев;
  • Львовская область – 48 случаев;
  • Николаевская область – 22 случая;
  • Одесская область – 85 случаев;
  • Полтавская область – 28 случаев;
  • Ровенская область – 12 случаев;
  • Сумская область – 34 случая;
  • Тернопольская область – 17 случаев;
  • Харьковская область – 70 случаев;
  • Херсонская область – 15 случаев;
  • Хмельницкая область – 41 случай;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 19 случаев;
  • Черниговская область – 20 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

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