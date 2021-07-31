В больницы госпитализировали 486 пациентов с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 15 больных.

К теме Не менее 40% украинцев имеют антитела к COVID-19, – ЦОС

Количество тестирований:

методом ПЦР – 20 659 человек,

методом ИФА – 7 895 человек,

экспресс – тестами – 13 992 человека.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 252 785 человек. По состоянию на 31 июля выздоровели 2 186 863 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 52 945 жители страны.

Всего лаборатории провели 11 381 585 ПЦР-тестов.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

Киев – 176 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 56 случаев;

Донецкая область – 73 случая;

Житомирская область – 27 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 29 случаев;

Ивано – Франковская область – 22 случая;

Киевская область – 39 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 85 случаев;

Полтавская область – 28 случаев;

Ровенская область – 12 случаев;

Сумская область – 34 случая;

Тернопольская область – 17 случаев;

Харьковская область – 70 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 20 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.