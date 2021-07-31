COVID-19 в Украине: почти тысяча инфицированных, 15 умерли
Источник:МОЗ
В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 916 человек, среди них 61 ребенок и 43 медицинских работников. Больше всего случаев инфицирований зарегистрировали в столице.
В больницы госпитализировали 486 пациентов с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 15 больных.
К теме Не менее 40% украинцев имеют антитела к COVID-19, – ЦОС
Количество тестирований:
- методом ПЦР – 20 659 человек,
- методом ИФА – 7 895 человек,
- экспресс – тестами – 13 992 человека.
За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 252 785 человек. По состоянию на 31 июля выздоровели 2 186 863 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 52 945 жители страны.
Всего лаборатории провели 11 381 585 ПЦР-тестов.
Суточный прирост инфицированных в регионах:
- Киев – 176 случаев;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 56 случаев;
- Донецкая область – 73 случая;
- Житомирская область – 27 случаев;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 29 случаев;
- Ивано – Франковская область – 22 случая;
- Киевская область – 39 случаев;
- Кировоградская область – 17 случаев;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 48 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 85 случаев;
- Полтавская область – 28 случаев;
- Ровенская область – 12 случаев;
- Сумская область – 34 случая;
- Тернопольская область – 17 случаев;
- Харьковская область – 70 случаев;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 41 случай;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 19 случаев;
- Черниговская область – 20 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.