Во многих странах, где коронавирус в последнее время распространяется быстрее всего, самые медленные темпы вакцинации. В таких странах, среди которых и Украина, вакцинальная кампания не приведет к формированию коллективного иммунитета в течение многих лет или даже десятилетий.

К примеру, Украине и Бангладеша потребуется 10 лет для того, чтобы вакцинировать 75% населения. К такому выводу журналисты пришли учитывая темпы вакцинации в мире. Между тем многие страны мира достигнут необходимого показателя уже к концу 2021 года.

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Страны с худшими темпами вакцинации:

Украина Пакистан Иран Бангладеш Перу

Несмотря на то, что ООН спонсирует программу COVAX (в которую США пожертвовали 4 миллиарда долларов), все еще не хватает примерно 2 миллиарда долларов для того, чтобы распределить 1,8 миллиард доз вакцин в целевых странах.

Кроме этого, страны (в частности США, Великобритания, Швейцария и страны-члены ЕС) продолжают блокировать отказ от правил интеллектуальной собственности, которые позволили бы производителям непатентованных лекарств в Индии и Южной Африке производить дозы вакцин по значительно более низким ценам.

Решения на этом этапе несут политический и логистический характер,

– заявила Стефани Топп, профессор общественного здравоохранения в Университете Джеймса Кука в Таунсвилле, Австралия.

По ее словам, правительства стран, которые заботятся лишь о своем населении и не отменяют правила интеллектуальной собственности, но при этом предоставляют финансирование для вакцинации в других частях мира придерживаются ошибочной экономики. Потому что вирус всегда может вернуться из той части мира, где его не преодолели.