Распространение COVID-19 в Украине
В то же время выздоровел от коронавируса в течение последних суток 17 391 пациент. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных 336 детей и 202 медработника.
К теме Степанов уточнил, кого в Украине прививают вакциной Pfizer
Ситуация с тестированием
Со вчерашнего дня лаборатории провели 72 239 тестирований: в частности методом ПЦР – 35 761, методом ИФА – 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 345.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 038 248 человек. Из них по состоянию на 27 апреля выздоровели – 1 596 829 человек, от осложнений болезни умерли 42 950 пациентов.
Темпы вакцинации
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 11 100 человек. С начала вакцинальной кампании привиты 539 126 человек: из них получили 1 дозу – 539 124 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 9 человек (из них двое получили 1 дозу заграницей).
Прививки проводили 217 мобильных бригад по иммунизации и 295 пунктов вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 495 569 человек.
Статистика больных и привитых: суточный прирост
- г. Киев – 869 случаев / 1 079 прививок;
- Винницкая область – 134 случая / 346 прививок;
- Волынская область – 239 случаев / 332 прививки;
- Днепропетровская область – 444 случая / 1 374 прививки;
- Донецкая область – 588 случаев / 398 прививок;
- Житомирская область – 75 случаев / 342 прививки;
- Закарпатская область – 102 случая / 267 прививок;
- Запорожская область – 552 случая / 660 прививок;
- Ивано-Франковская область – 70 случаев / 172 прививки;
- Киевская область – 390 случаев / 546 прививок;
- Кировоградская область – 178 случаев / 183 прививки;
- Луганская область – 251 случай / 108 прививок;
- Львовская область – 353 случая / 670 прививок;
- Николаевская область – 314 случаев / 479 прививок;
- Одесская область – 580 случаев / 679 прививок;
- Полтавская область – 651 случай / 507 прививок;
- Ровненская область – 452 случая / 190 прививок;
- Сумская область – 155 случаев / 335 прививок;
- Тернопольская область – 201 случай / 383 прививки;
- Харьковская область – 445 случаев / 546 прививок;
- Херсонская область – 27 случаев / 110 прививок;
- Хмельницкая область – 195 случаев / 507 прививок;
- Черкасская область – 465 случаев / 443 прививки;
- Черновицкая область – 108 случаев / 241 прививка;
- Черниговская область – 77 случаев / 203 прививки.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала