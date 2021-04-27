Распространение COVID-19 в Украине

В то же время выздоровел от коронавируса в течение последних суток 17 391 пациент. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных 336 детей и 202 медработника.

К теме Степанов уточнил, кого в Украине прививают вакциной Pfizer

Ситуация с тестированием

Со вчерашнего дня лаборатории провели 72 239 тестирований: в частности методом ПЦР – 35 761, методом ИФА – 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 345.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 038 248 человек. Из них по состоянию на 27 апреля выздоровели – 1 596 829 человек, от осложнений болезни умерли 42 950 пациентов.

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 11 100 человек. С начала вакцинальной кампании привиты 539 126 человек: из них получили 1 дозу – 539 124 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 9 человек (из них двое получили 1 дозу заграницей).

Прививки проводили 217 мобильных бригад по иммунизации и 295 пунктов вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 495 569 человек.

Статистика больных и привитых: суточный прирост

г. Киев – 869 случаев / 1 079 прививок;

Винницкая область – 134 случая / 346 прививок;

Волынская область – 239 случаев / 332 прививки;

Днепропетровская область – 444 случая / 1 374 прививки;

Донецкая область – 588 случаев / 398 прививок;

Житомирская область – 75 случаев / 342 прививки;

Закарпатская область – 102 случая / 267 прививок;

Запорожская область – 552 случая / 660 прививок;

Ивано-Франковская область – 70 случаев / 172 прививки;

Киевская область – 390 случаев / 546 прививок;

Кировоградская область – 178 случаев / 183 прививки;

Луганская область – 251 случай / 108 прививок;

Львовская область – 353 случая / 670 прививок;

Николаевская область – 314 случаев / 479 прививок;

Одесская область – 580 случаев / 679 прививок;

Полтавская область – 651 случай / 507 прививок;

Ровненская область – 452 случая / 190 прививок;

Сумская область – 155 случаев / 335 прививок;

Тернопольская область – 201 случай / 383 прививки;

Харьковская область – 445 случаев / 546 прививок;

Херсонская область – 27 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область – 195 случаев / 507 прививок;

Черкасская область – 465 случаев / 443 прививки;

Черновицкая область – 108 случаев / 241 прививка;

Черниговская область – 77 случаев / 203 прививки.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала