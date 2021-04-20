COVID-19 в Украине: заразились почти 9 тысяч человек, умерли 367
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 8 940 человек, среди них 414 детей и 251 медработник. Смертность продолжает быть на высоком уровне, со вчерашнего дня от осложнений болезни умерли 367 пациентов.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки
Со вчера в больницы госпитализировали 2 042 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на недуг. В то же время выздоровели от коронавируса 12 075 больных.
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Лаборатории провели тестирований 77 678:
- методом ПЦР – 37 557,
- методом ИФА – 16 815,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 23 306.
Ситуация с вакцинацией
За вчерашний день прививки против коронавируса получили 12 144 человека. С начала вакцинальной кампании вакцинировали 462 791 человека, из них получили 1 дозу – 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).
Прививки проводили 232 мобильные бригады по иммунизации и 360 пунктов вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 людей.
Количество инфицированных и привитых в регионах за сутки:
- г. Киев – 892 случая/821 прививка;
- Винницкая область – 211 случаев/338 прививок;
- Волынская область – 306 случаев/481 прививка;
- Днепропетровская область – 596 случаев/512 прививок;
- Донецкая область – 585 случаев/763 прививки;
- Житомирская область – 123 случая/421 прививка;
- Закарпатская область – 133 случая/211 прививок;
- Запорожская область – 488 случаев/806 прививок;
- Ивано-Франковская область – 44 случая/558 прививок;
- Киевская область – 647 случаев/445 прививок;
- Кировоградская область – 129 случаев/289 прививок;
- Луганская область – 188 случаев/230 прививок;
- Львовская область – 477 случаев/1 770 прививок;
- Николаевская область – 296 случаев/210 прививок;
- Одесская область – 691 случай/529 прививок;
- Полтавская область – 725 случаев/281 прививка;
- Ровненская область – 416 случаев/377 прививок;
- Сумская область – 97 случаев/137 прививок;
- Тернопольская область – 191 случай/320 прививок;
- Харьковская область – 804 случая/425 прививок;
- Херсонская область – 104 случая/289 прививок;
- Хмельницкая область – 198 случаев/794 прививки;
- Черкасская область – 402 случая/341 прививка;
- Черновицкая область – 178 случаев/383 прививки;
- Черниговская область – 19 случаев/413 прививок.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
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