В первые месяцы украинские врачи не имели надлежащей защиты. Поэтому они не были застрахованы от вероятности заразиться от своих пациентов.

Важно Трудно было слышать слова "дайте мне умереть", – врач "инфекционной реанимации"

В критические дни, когда заболеваемость в Украине била рекорды, а больные фактически стояли в очереди на госпитализацию, медики были вынуждены по несколько дней оставаться в больницах, чтобы спасти как можно больше жизней.

К сожалению, коронавирус унес жизни 877 медицинских работников. В то же время COVID-19 обратил больше внимания к обеспечению медицинской сферы. В пик пандемии государство и волонтеры начали обеспечивать больницы кислородом, оборудованием и защитным снаряжением.

Для тех, кто стоит на передовой борьбы с пандемией, увеличили премии. Несмотря на это, по словам врачей, они уже устали от вируса. Но самое большое счастье для них, когда пациентов выписывают из медучреждения – живыми и здоровыми.

"Запах от дезрастворов, работа в спецодежде – это не так просто. Но хуже всего, что в этом (в работе врача – 24 канал) есть, когда мы теряем пациентов. У нас большой праздник всегда, если больной идет домой. Через месяц он рассказывает: "Я уже вышел на улицу". Мы оптимисты", – поделилась директор волынского ковидного госпиталя Наталья Скальская.

Что известно о Дне медика в Украине